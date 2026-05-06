Tadoussac : Chez Mathilde figure toujours dans le Guide Michelin

Seul restaurant de la Côte-Nord à figurer dans le prestigieux Guide Michelin, Chez Mathilde, à Tadoussac, conserve sa recommandation et confirme son statut de vitrine gastronomique régionale.

Le restaurant Chez Mathilde, établi à Tadoussac, poursuit sa lancée sur la scène culinaire internationale en conservant sa recommandation dans le Guide Michelin. L’établissement demeure ainsi le seul de la grande région de la Côte-Nord à être sélectionné par cette référence mondiale de la gastronomie.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité d’un travail amorcé il y a près de deux décennies par les copropriétaires, qui ont fait le pari de mettre en valeur les produits locaux et les artisans derrière ceux-ci.

« Voilà une très grande réussite pour l’équipe de Chez Mathilde ainsi que pour la région de la Côte-Nord, qu’on s’efforce de magnifier depuis 19 ans. C’est une victoire autant pour nous que pour les pêcheurs, les cueilleurs et les éleveurs de la région d’être sélectionnés dans ce prestigieux guide de la gastronomie mondiale », souligne le chef copropriétaire, Jean-Sébastien Sicard.

Dans les assiettes de Chez Mathilde, on goûte la forêt et la mer de la Côte-Nord. Photo courtoisie

Dans sa plus récente sélection, le Guide Michelin met en lumière l’ancrage territorial du restaurant et la richesse du terroir nord-côtier.

« Un menu est consacré aux produits terrestres (légumes du potager, plantes forestières, gibier), l’autre dédié au Saint-Laurent (crabe des neiges, thon rouge, homard, flétan). Les assaisonnements sont simples et bien équilibrés, laissant toute leur place à la saveur des ingrédients », peut-on lire dans le Guide Micheline à propos du restaurant tadoussacien.

Ouvert de façon saisonnière durant la période estivale, Chez Mathilde s’est forgé une réputation qui dépasse désormais les frontières régionales.

Cette nouvelle confirmation du Guide Michelin vient non seulement saluer le travail de l’équipe en cuisine et en salle, mais aussi celui de toute une chaîne d’acteurs locaux qui contribuent à faire rayonner la gastronomie nord-côtière.