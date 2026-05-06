Une murale pour raconter la résilience des Bergeronnes

La Maison des jeunes La Ramasse des Bergeronnes lancera, à la mi-mai, la création d’une murale extérieure collective inspirée de l’histoire locale. Porté par les jeunes et soutenu par la communauté, le projet mettra en lumière la résilience des Bergeronnais à travers le temps.

Un vaste projet artistique prendra forme au cœur du village dans les prochaines semaines. La Maison des jeunes La Ramasse des Bergeronnes réalisera une murale extérieure sur un mur de son bâtiment, fruit d’une initiative collective financée en partie par une aide financière.

Prévue vers le 15 mai, la création de l’œuvre réunira artistes professionnels et jeunes du milieu dans un processus participatif sur plusieurs jours. « On va faire une murale collective sur la résilience des personnes des Bergeronnes », explique la coordonnatrice de l’organisme, Johanne Bouchard.

Le projet s’inscrit dans une démarche plus large visant à valoriser l’engagement des jeunes tout en créant un legs durable pour la communauté. L’emplacement choisi, à proximité d’un lieu très fréquenté, permettra à la murale de devenir un point de repère visible au quotidien.

« Les jeunes qui fréquentent la polyvalente des Berges vont l’avoir en face à longueur de journée, il n’y aura pas juste un mur gris vide », souligne Mme Bouchard.

La murale puisera son inspiration dans des épisodes marquants et des figures de résilience ayant façonné Les Bergeronnes depuis sa fondation. « On s’est inspiré du vieux pour fabriquer du neuf », résume la coordonnatrice.

Des éléments du patrimoine local, comme la construction de l’aréna, l’un des premiers sur la Côte-Nord, feront partie des références intégrées à la composition. L’objectif est double : susciter la reconnaissance chez les aînés et éveiller la curiosité des plus jeunes. « Les plus âgés vont savoir c’est qui, les plus jeunes vont se poser des questions », soutient Johanne Bouchard.

Des artistes d’envergure internationale

Le projet sera réalisé en collaboration avec le collectif montréalais Projet Tynxa, déjà impliqué dans une murale intérieure à la Maison des jeunes en 2024. Cette fois, plusieurs artistes du groupe seront présents, dont certains de retour de projets à l’international.

« Ils se promènent un peu partout dans le monde. Ça vaut la peine d’attendre qu’ils soient disponibles parce que ce sont des gens qui font de très belles choses », mentionne Mme Bouchard. Leur passage aux Bergeronnes s’inscrit dans un calendrier chargé, alors que les artistes enchaînent des réalisations notamment en Europe et aux États-Unis.

Si le projet cible d’abord les jeunes, la population est invitée à s’impliquer ou à venir observer le travail en cours. Les élèves pourront notamment contribuer à certaines étapes de la création aux côtés des artistes.

En parallèle, une série de balados devrait être produite après la réalisation de la murale. Les jeunes y partageront leur expérience, leurs impressions et les rencontres marquantes vécues durant le projet. « Ils vont parler de leur vécu, de la rencontre des artistes, tout ce que ça prend pour arriver à ça », explique la coordonnatrice.

La murale est rendue possible grâce à une subvention issue d’un fonds de résilience, à laquelle s’ajoutent diverses contributions du milieu. Des organismes et partenaires locaux ont offert un soutien financier et logistique, notamment pour l’hébergement des artistes.

À terme, l’initiative se veut à la fois un projet artistique, éducatif et rassembleur. Selon Mme Bouchard, cette semaine de création intensive laissera une empreinte durable dans le paysage et la mémoire collective des Bergeronnes.

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