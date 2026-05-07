Deux étudiantes reçoivent la Médaille de la Lieutenante-gouverneure pour la jeunesse

Le leadership et l’engagement communautaire de deux jeunes femmes de la Côte-Nord ont été récompensés lors de la remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec. Mélodie et Léa Dufour, étudiantes au Centre de services scolaire de l’Estuaire, figurent parmi les onze Nord-Côtiers honorés cette année.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a vu deux de ses élèves être distinguées, le 3 mai dernier, au Musée Shaputuan de Uashat, dans le cadre de la remise annuelle des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec.

Mélodie Dufour et Léa Dufour ont reçu la Médaille pour la jeunesse en reconnaissance de leur influence positive, de leur engagement et de leur leadership mobilisateur.

Élève de la polyvalente des Berges de Bergeronnes, Mélodie Dufour complète actuellement son secondaire tout en assumant la coprésidence du conseil des étudiants. Très impliquée dans son milieu, elle participe activement à la vie communautaire par le biais de plusieurs organismes, notamment la Maison des jeunes, la Fabrique de sa paroisse et l’Alliance des femmes.

Dans un communiqué, le CSS de l’Estuaire affirme que « son écoute, son sens de la justice, de l’égalité et de l’équité, de même que son énergie positive en font une précieuse alliée, tant pour ses pairs du milieu scolaire que ses concitoyens ». Sportive accomplie et bénévole engagée, elle est reconnue pour son attitude positive et sa volonté d’agir pour le bien-être collectif.

Mélodie Dufour, de la polyvalente des Berges aux Bergeronnes, est une des récipiendaires de la Médaille de la Lieutenante-gouverneure pour la jeunesse. La voici en compagnie de Richard Amyot qui a présidé la cérémonie. Photo CSS de l’Estuaire

De son côté, Léa Dufour, récemment diplômée en électricité au Centre de formation professionnelle de l’Estuaire, s’est démarquée tout au long de son parcours par ses résultats scolaires et son savoir-être. Seule femme de son programme, elle a su faire preuve d’un leadership rassembleur et d’un fort esprit de collaboration.

Le Centre de services scolaire rappelle notamment que la Forestvilloise a organisé, au printemps 2026, la première participation d’une délégation du CFP de l’Estuaire au Rendez-vous provincial de hockey de la formation professionnelle, en Beauce.

« Sa bienveillance, son esprit rassembleur et son attitude joviale ont fait de Léa une présence précieuse qui a su créer, au CFP de l’Estuaire, un environnement d’apprentissage chaleureux et inclusif. »

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire, ainsi que les directions et membres du personnel de la polyvalente des Berges et du CFP de l’Estuaire, ont tenu à féliciter les deux récipiendaires pour cette reconnaissance, qui « rejaillit sur leur établissement et sur l’ensemble de notre organisation ».