Des adolescents de Longueuil en voyage scolaire à Pessamit 

Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes a récemment publié le compte-rendu d’un voyage étudiant à Pessamit, réalisé lors de la dernière semaine de relâche.

Un total de 19 élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire ainsi que deux enseignantes ont plié bagage le 1er mars pour se rendre sur le site traditionnel Kanapeut à Pessamit durant 6 jours.

C’était la première fois que le collège privé situé à Longueuil offrait un voyage en sol québécois, permettant aux adolescents de venir à la rencontre d’une autre culture, sans devoir aller à l’international.

Ces jeunes de la Rive-Sud de Montréal ont notamment eu droit à une initiation à la chasse aux lièvres, à une expérience de tente à suer, à l’écoute de témoignages de personnes dont la famille est marquée par l’héritage des pensionnats et à un cours d’innu-aimun.

Des élèves de Longueuil sont venus en voyage scolaire à Pessamit. Photo courtoisie

« C’est au cœur de ce territoire vaste et reculé, entourés de personnes d’une grande générosité, que les mots “vérité” et “réconciliation” ont pris tout leur sens. Non pas comme des concepts abstraits, mais comme des expériences vécues, ressenties, incarnées », mentionne l’enseignante Sophie-Anne Beaudry.

« Ce séjour à Kanapeut aura été une aventure humaine et culturelle marquante. Nous repartons changés. Et profondément reconnaissants », ajoute-t-elle.

Ce périple s’est conclu par un repas partagé où, sur un chemin de sapinette, les esprits des ancêtres de chaque culture étaient invités à marcher côte à côte. « Un message d’espoir porté par la jeunesse, l’écoute et l’ouverture », indique-t-on.

La direction du Collège souligne la prise de conscience des élèves face aux douleurs du passé, encore très vives au sein des communautés innues de la Côte-Nord. « Ils ont vécu une expérience transformatrice au site traditionnel de Kanapeut », affirme-t-elle.