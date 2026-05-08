Des élèves du CFP de l’Estuaire au cœur de la filière bois française

Cinq élèves en foresterie du CFP de l’Estuaire ont récemment vécu une immersion en France afin de découvrir les réalités de la filière bois européenne. Entre stages en entreprise, visites patrimoniales et échanges culturels, cette première expérience internationale marque une étape importante pour l’établissement nord-côtier.

Du 18 au 29 avril, cinq élèves inscrits aux programmes Abattage et façonnage des bois ainsi que Conduite de machinerie lourde en voirie forestière du Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire ont séjourné en France dans le cadre d’un premier stage international organisé par l’établissement.

Grâce à un partenariat développé avec le Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment et des Travaux Publics de Charente, les étudiants ont pu se familiariser avec les normes forestières européennes et découvrir différentes approches liées à la récolte, à la transformation et à l’utilisation du bois.

Au cours de leur séjour, les élèves ont notamment visité l’atelier de menuiserie du CFA de Charente, effectué un stage chez Joslet Scierie et découvert l’entreprise Patrimoine Authier, spécialisée dans la restauration patrimoniale. Cette dernière visite leur a permis d’accéder à un chantier de restauration de la structure d’une église datant du 16e siècle.

Le voyage s’est également conclu par une activité portant sur la santé et la sécurité au travail, organisée dans le cadre de la Journée internationale de la SST. Les participants ont alors échangé sur les différences culturelles entre la France et le Québec en matière de pratiques de sécurité. La présence du préfet de la Charente, Jérôme Harnois, a ajouté un caractère officiel à l’événement.

L’accompagnatrice du groupe et technicienne en travail social au CFP de l’Estuaire, Tania Imbeault, a aussi profité du séjour pour partager son expertise auprès de membres du personnel du BTP-CFA de Charente.

Lors de deux conférences, elle a présenté les approches du centre de formation concernant le soutien psychosocial offert aux élèves, ainsi que les enjeux liés à la gestion du stress et aux risques psychosociaux pouvant affecter la santé et la sécurité au travail.

Au-delà du volet professionnel, les participants ont également pris part à plusieurs activités culturelles liées à l’histoire de la résistance française et à la collaboration entre le Canada et la France durant la Seconde Guerre mondiale.

Le groupe a notamment effectué une escapade de deux jours à Paris, où les étudiants ont visité le Sénat français à l’invitation du sénateur François Bonneau. Ils ont aussi assisté à la cérémonie du ravivage de la flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. L’un des élèves a même agi comme porte-drapeau officiel lors de l’événement.

Le CFP de l’Estuaire estime que cette expérience permettra aux jeunes d’acquérir un bagage culturel et professionnel significatif, tout en élargissant leurs perspectives d’avenir.

Ce projet trouve son origine en 2023, alors qu’une délégation du BTP-CFA de Charente s’était rendue à Tadoussac dans le cadre d’échanges culturels et patrimoniaux entourant la remise d’une nouvelle cloche pour la chapelle historique locale.

Les discussions amorcées à ce moment entre les deux établissements ont graduellement mené à la mise en place de ce premier échange étudiant international.