Des ristournes en hausse pour la Haute-Côte-Nord

Les Caisses Desjardins de la Haute-Côte-Nord et du Saguenay–Saint-Laurent redistribueront plus d’un million de dollars à leurs membres et à la collectivité à la suite de résultats financiers en croissance pour l’année 2025. Les sommes injectées dans les communautés serviront notamment à soutenir des projets porteurs et des initiatives locales.

Réunies en assemblée générale annuelle les 23 et 24 avril à Forestville et aux Escoumins, la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord et la Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent ont dévoilé des résultats financiers en hausse pour l’année 2025.

Les membres étaient appelés à se prononcer sur le partage des excédents, un exercice qui a mené à l’acceptation des propositions de ristournes dans les deux institutions financières.

Du côté de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, une ristourne totale de 434 953 $ sera versée, soit une augmentation de 16,1 % comparativement à l’année précédente. De ce montant, 398 264 $ seront remis directement aux membres, tandis que 36 689 $ alimenteront le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

La coopérative affirme également avoir soutenu plusieurs initiatives locales au cours de la dernière année grâce à 18 054 $ remis en dons et commandites, en plus de 80 895 $ distribués par l’entremise du FADM.

« Voir nos membres choisir de réinvestir dans leur milieu est toujours très inspirant. Grâce à leur décision, la Caisse peut appuyer des projets porteurs qui font une réelle différence dans la communauté. C’est un levier puissant, propre à Desjardins, dont nous sommes très fiers », souligne le président, Jean-Maurice Tremblay.

La Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent affiche également une progression de ses excédents. Les membres recevront une ristourne totale de 629 540 $, en hausse de 13,7 % par rapport à l’an dernier, alors que le montant distribué en 2024 s’élevait à 553 680 $.

Une somme de 556 021 $ sera versée sous forme de ristournes individuelles et 73 519 $ seront transférés au Fonds d’aide au développement du milieu.

En 2025, la Caisse a aussi injecté 207 259 $ dans la collectivité grâce à des dons, des commandites et au soutien du FADM. Plusieurs projets financés ont d’ailleurs été présentés lors de l’assemblée générale annuelle afin d’illustrer l’impact des investissements réalisés dans la région.

« Ces résultats témoignent de la solidité de la Caisse et nous permettent de redonner concrètement à notre milieu. En appuyant des initiatives pour la jeunesse et des projets qui stimulent l’économie locale, nous jouons pleinement notre rôle de partenaire engagé au cœur de la région », affirme le président, Serge Hovington.