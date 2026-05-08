(PHOTOS) Go Habs Go… jusque sur la Côte-Nord

De Baie-Comeau à Chute-aux-Outardes, en passant par Pointe-Lebel et Franquelin, les chandails bleu-blanc-rouge refont surface avec intensité dans la Manicouagan. En pleine frénésie des séries éliminatoires, Le Manic a voulu savoir où se cachent les plus grands fans du Canadien de Montréal sur la Côte-Nord. Et une chose est claire : la passion du CH n’a jamais quitté la région.

Au café du coin, dans les salons, sur les réseaux sociaux ou devant les écrans géants improvisés entre amis, les conversations tournent presque toutes autour du même sujet ces jours-ci : le Canadien de Montréal et son parcours en séries. Chaque victoire rallume une fierté bien ancrée chez les amateurs de hockey, et dans la Manicouagan, plusieurs vivent les matchs comme de véritables événements.

Depuis quelques semaines, les casquettes du Tricolore réapparaissent, les drapeaux flottent aux fenêtres et les fameux « Go Habs Go ! » se font entendre un peu partout. Certains suivent l’équipe religieusement depuis l’enfance, d’autres redécouvrent la magie des séries après quelques saisons plus tranquilles. Une chose demeure : le Canadien continue de rassembler les générations.

Le Manic a donc lancé la question à ses lecteurs : où sont les fans du Canadien dans la Manicouagan ? Pourquoi cette équipe occupe-t-elle une place si spéciale dans votre cœur ? Entre traditions familiales, souvenirs marquants et superstition de match, les témoignages recueillis démontrent à quel point le CH fait encore vibrer la région.

Voici quelques réponses de passionnés des quatre coins de la Manicouagan.

Mélanie Sirois et son chum Carl D’Astous sont de vrais partisans du Canadien. Leur chien (photo) s’appelle Caufi. « Nous allons voir au moins une fois un match dans la saison régulière et aussi au moins un match en série. Nous avons une panoplie de décorations à l’effigie du Canadien au sous-sol. On connaît tous les joueurs de la formation avec leur numéro. On écoute tous les matchs et festoyons à chaque but. On lâche pas les boys ! » Photo courtoisie

Il n’y a pas d’âge pour un partisan du CH. Le fils d’Ann Lafont le prouve. « Tous les soirs mon fils installe sa doudou, son coussin, son chandail et la photo de son joueur préféré. Nous mangeons devant la TV toute la famille. C’est notre moment. » Photo courtoisie

Myriam Bellemare supporte le Canadien depuis son plus jeune âge à cause de son père (photo). « Je les écoute depuis que j’ai 8 ans. Je ne peux pas passer un match et quand ils perdent en série, c’est comme si je venais de perdre un être cher. Je suis allée les voir jouer trois fois au Centre Bell et une fois à New York. J’ai même acheté des boules de Noël du CH pour mon sapin. Chaque jour de match, je suis excitée toute la journée. J’ai même un drapeau sur mon auto en série ! Mais mon père est encore pire. Il écoute les game avec ses bagues du CH, son gilet et sa casquette ! » Photo courtoisie