Ranch CC de Ragueneau : un avis défavorable et une pétition relancent le dossier

Le dossier du Ranch CC à Ragueneau prend une tournure plus tranchée. Alors que le promoteur attend toujours des réponses officielles, des documents récemment obtenus révèlent des positions défavorables et une opposition structurée, pendant qu’une mobilisation citoyenne s’organise en parallèle.

Selon des documents obtenus par le journal Le Manic, la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Capitale-Nationale-Côte-Nord recommande à la CPTAQ de refuser le projet d’événements motorisés tels que des courses de motoneige et derby de démolition, visant notamment à soutenir des organismes locaux.

Dans cet avis daté du 1er mai, l’organisation évoque notamment des impacts possibles sur les activités agricoles, les risques environnementaux liés aux sports motorisés et la crainte d’une intensification de ce type d’usage en zone agricole. Elle souligne également que d’autres emplacements, hors zone agricole, pourraient accueillir ces événements.

Un second document consulté indique par ailleurs que le projet n’est pas conforme au règlement de zonage municipal et qu’aucune modification réglementaire n’est actuellement prévue pour le permettre.

Des versions qui s’opposent

Le propriétaire du Ranch CC, Danick Croteau, conteste plusieurs éléments soulevés dans ces analyses.

Il affirme notamment ne pas avoir été contacté par l’UPA locale, malgré une mention de consultation dans l’avis transmis à la CPTAQ. Il réfute aussi toute volonté d’installer des infrastructures permanentes, soutenant que les événements envisagés reposent sur des installations temporaires et limitées.

Selon lui, les activités seraient maintenues à un maximum de deux par année et organisées en fonction du calendrier agricole, notamment après la coupe de foin.

L’UPA évoque toutefois, dans son analyse, la possibilité d’un effet d’entraînement et d’un usage non agricole accru du territoire, en plus de soulever des enjeux liés au bruit et à la protection des sols.

Une mobilisation qui prend forme

Dans ce contexte, une pétition a été lancée le 1er mai afin de demander au conseil municipal d’appuyer la tenue d’événements motorisés ponctuels sur le site.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 300 signatures avaient été recueillies.

Les signataires y défendent le caractère temporaire des activités, leur compatibilité avec l’agriculture et les retombées économiques pour la région. Ils demandent également une modification du zonage afin de l’harmoniser avec celui de secteurs voisins où ce type d’usage est permis.

Une suite incertaine

Le promoteur affirme vouloir poursuivre ses démarches et n’exclut pas de porter le dossier devant les tribunaux. Il soutient avoir investi plusieurs milliers de dollars dans l’organisation de ses événements.

De son côté, le maire de Ragueneau, Steve Berthiaume, n’avait toujours pas répondu à notre demande d’entrevue. Lors de nos derniers échanges, celui-ci avait évoqué « plusieurs éléments à vérifier ». Il avait précisé qu’une réponse plus complète serait transmise dans les prochaines semaines.

Le dossier demeure donc en suspens, alors que les positions des différentes parties continuent de diverger.