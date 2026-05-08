Un prestigieux prix pour l’entrepreneure innue Josée Shushei Leblanc
La récipiendaire du prix Canadian Indigenous Women Entrepreneurship Award, Josée Shushei Leblanc. Photo Facebook
Josée Shushei Leblanc, originaire de Uashat, a reçu le prestigieux Canadian Indigenous Women Entrepreneurship Award lors du Forum SOAR 2026, qui s’est tenu à Gatineau du 5 au 7 mai dernier.
« Ce prix, je le partage avec toutes les personnes qui ont cru en moi dès le début : la CDEM, mon conseil de bande ITUM, mon chef, le directeur général du développement économique, ainsi que tous mes ami(e)s présents pour me soutenir », a déclaré la présidente-directrice générale d’Atikuss Canada sur sa page Facebook.
Josée Shushei Leblanc reconnaît que son parcours n’a pas toujours été facile, mais celui-ci lui rappelle que tout est possible lorsqu’on ose y croire. Elle souhaite de tout cœur inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves et à se lancer, malgré les défis.
La femme d’affaires souhaite transmettre le message qu’avec du courage, du travail et de la persévérance, une vision peut devenir réalité.
Le forum SOAR : NACCA’s Indigenous Prosperity Forum célèbre l’entrepreneuriat autochtone à l’échelle nationale, réunissant des entrepreneurs et des chefs d’entreprise de partout au pays.
Le prix reçu par la Nord-Côtière souligne le rôle des institutions financières autochtones dans le soutien aux entreprises dirigées par des femmes, mettant en lumière des entrepreneures qui se dépassent.
Notons qu’Atikuss fait revivre à travers les mains de ses artisans l’histoire autochtone en utilisant les méthodes ancestrales de perlage et de tissage pour confectionner ses vêtements et accessoires.
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.