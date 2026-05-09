Des vêtements bons pour la poubelle sont donnés au Dépannage de l’Anse

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Par Roseline Pelletier 8:00 AM - 9 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Un volume important de sacs s'est accumulé depuis l'automne dernier, le tri n'ayant pu être effectué en raison d'une surcharge d'activités chez le personnel. Photo Roseline Pelletier

Comme chaque printemps, des centaines de livres de vêtements invendables sont donnés tous les jours à la friperie Dépannage de l’Anse à Baie-Comeau, au désespoir des employés débordés. 

“ Les gens font le ménage du printemps, ils vident leur garde-robe, mettent tout ça dans des sacs et viennent nous le porter ”, explique une employée rencontrée sur place.

Celle-ci déclare avoir déjà reçu des petites culottes souillées, un vibrateur utilisé et des vêtements pour bébé imprégnés de lait. Outre ces exceptions, elle reçoit régulièrement une foule de vêtements usés à la corde ou tachés, qui encombrent l’entrepôt.

“ On passe à peu près 7 heures par jour à trier les dons. Juste hier j’ai reçu 500 livres de vêtements. À la fin de la semaine, on peut facilement se retrouver avec plus d’une tonne de textiles ”, raconte la travailleuse. 

Ce qui est le plus désolant pour elle, c’est que le tiers de ce qui a été donné sera jeté à la poubelle. “ C’est une immense perte de temps. ”

Déjà débordés par le triage du volume impressionnant de textiles, les employés ne peuvent tout simplement pas laver les vêtements souillés.

Le Dépannage de l’Anse rappelle qu’il est reconnaissant de la générosité des Baie-Comois, mais il espère qu’une prise de conscience sera faite. Son souhait : que les citoyens portent une plus grande attention aux dons qui sont effectués. 

Ce phénomène est présent à longueur d’année, mais s’amplifie au printemps, à l’automne et pendant la période des déménagements.

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Roseline Pelletier

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