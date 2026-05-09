Tadoussac vibrera au rythme des danses percussives

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 9 mai 2026
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La danse percussive sera à l'honneur à Tadoussac le 17 mai. Photo Bourask

Gumboot sud-africain, gigue québécoise et musique circulaire brésilienne seront à l’honneur à Tadoussac, alors qu’une journée complète d’ateliers gratuits invitera la population à découvrir différentes traditions rythmiques.

La Municipalité de Tadoussac accueillera, le 17 mai, l’événement Rythmes en mouvement, une journée consacrée à la danse percussive et aux pratiques rythmiques du monde organisée par Bourask – compagnie de danse.

Ouverts gratuitement au grand public, les ateliers souhaitent rassembler autant les résidents de longue date que les nouveaux arrivants autour de différentes formes d’expression culturelle.

La programmation débutera à 13 h avec un atelier familial de gumboot, une danse rythmique originaire d’Afrique du Sud. Présentée comme une activité accessible et dynamique, la séance promet du plaisir garanti aux participants, peu importe leur niveau d’expérience.

En après-midi, la culture québécoise prendra ensuite le relais avec un atelier de gigue et de danse traditionnelle destiné aux personnes de 16 ans et plus. Les organisateurs décrivent cette activité comme un atelier spécialement conçu pour les nouveaux arrivants et pour les citoyens de notre région, se voulant « une rencontre au cœur de notre patrimoine ».

La journée se conclura avec un atelier de musique circulaire inspiré de la pratique brésilienne Musica do circulo. Offerte également aux 16 ans et plus, cette activité misera sur le développement du rythme, de l’écoute et de l’improvisation à travers une approche participative et collective.

Les organisateurs souhaitent avant tout créer un espace de rencontre et d’apprentissage accessible à tous, dans une formule conviviale axée sur le mouvement et les échanges culturels. L’événement est rendu possible grâce à la collaboration de la Municipalité de Tadoussac.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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