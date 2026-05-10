Fin de la gratuité pour les véhicules électriques sur les traversiers en 2027

Les propriétaires de véhicules électriques devront bientôt payer pour emprunter certains traversiers de la Société des traversiers du Québec. Le gouvernement du Québec mettra fin, le 1er avril 2027, à la mesure de gratuité instaurée il y a plus de 10 ans pour encourager l’électrification des transports.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a rappelé, le 5 mai, que cette gratuité prendra officiellement fin au printemps 2027. La mesure touchait certains traversiers de la Société des traversiers du Québec ainsi que les péages des autoroutes 25 et 30.

Mise en place en 2016 sous forme de projet-pilote dans le cadre du Plan d’action en électrification des transports 2015-2020, cette initiative visait à accélérer l’adoption des véhicules électriques au Québec. Prévue au départ pour une durée de cinq ans, elle a été prolongée à deux reprises par le gouvernement.

Selon le ministère, le coût total de cette mesure, financée par le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), est estimé à 99 M$ entre le 1er janvier 2016 et le 1er avril 2027.

Québec affirme toutefois poursuivre ses efforts pour favoriser l’électrification des transports, notamment grâce au déploiement d’infrastructures de recharge à travers la province.

Les automobilistes possédant un véhicule électrique muni d’un transpondeur admissible devront éventuellement choisir un forfait auprès des exploitants des autoroutes 25 et 30 afin de continuer à utiliser les ponts à péage.