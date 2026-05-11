Les temps sont durs chez IOC

La minière, pilier de la croissance économique de Sept-Îles, traverse une période difficile qui la mène jusqu’à annoncer l’annulation de ses journées familiales destinées aux employés, dans le cadre d’un plan de redressement visant une réduction drastique des dépenses. Les compressions pourraient durer plusieurs mois, voire des années, apprend-on.

Selon Mike Furlong, le représentant des Métallos à Labrador City, les difficultés à la mine pourraient durer longtemps.

« Les évaluations changent constamment, mais les plus récentes informations semblent démontrer qu’il faudra une période de deux, à trois ans pour revenir à des opérations hautement profitables ».

Radio-Canada révélait cette semaine qu’une note interne circulant chez Rio Tinto IOC annonce « de nouvelles mesures pour diminuer radicalement les coûts et sécuriser l’avenir » référant à un « écart structurel nécessitant une correction immédiate. »

La compagnie annonçait du même coup « des reports d’achats et d’investissements, un gel d’embauche, l’élimination des déplacements non essentiels et la révision rigoureuse des factures ligne par ligne ».

Contactée par le Journal au début du mois d’avril, en lien avec les rumeurs de restructuration, la minière, qui emploie près de 2 000 personnes à Sept-Îles et Labrador City, affirmait déjà que « la transformation de Rio Tinto IOC suit son cours et repose sur une feuille de route claire visant à améliorer la productivité, la gestion des coûts et l’efficacité opérationnelle ».

Un mois plus tard, dans une déclaration courriel, celle-ci confirme poursuivre « la transformation visant à renforcer la résilience et la compétitivité à long terme de ses activités ». Les représentants de la compagnie n’ont pas souhaité répondre davantage à nos questions et ont décliné une fois de plus nos demandes d’entrevues.

Fruit de mauvaises décisions

Mike Furlong confirme qu’il sera nécessaire de comprendre les événements qui ont mené à cette situation d’incertitude.

Il rapporte que les décisions de certains dirigeants antérieurs, sujettes à des impératifs de rentabilité dans le contexte d’une série d’événements imprévus (covid, feux de forêt), ont mené les opérations d’extractions vers des secteurs moins profitables de la mine. Ces lacunes en termes de planification font en sorte que les travailleurs doivent actuellement extraire et transporter de plus grandes quantités de matériaux stériles, à faible teneur en minerai de fer, ce qui diminue l’efficacité et la rentabilité.

Au passage, le représentant syndical assure que les travailleurs ne sont pas à la source des problèmes de gestion des opérations.

« Les travailleurs font la maintenance des équipements et des infrastructures et les opérations. La santé de la mine et les choix faits par les dirigeants qui nous ont amenés dans cette situation n’étaient pas connus de la grande majorité des travailleurs. »

M. Furlong s’interroge aussi sur la supervision gouvernementale, durant les plus récentes années d’opérations.

« Il y a un cadre règlementaire provincial et des inspections qui doivent en principe assurer que la compagnie gère la mine convenablement. Il y a certainement eu des lacunes dans ce processus. »

Une goutte d’eau dans l’océan

Questionné sur l’annulation des journées IOC, événements consacrés aux familles des employés de Labrador City et de Sept-Îles, où bon repas, cadeaux et jeux gonflables animent un moment annuel festif dans chacune des communautés, il souligne que les économies associées à cette décision sont d’environ 100 000 $. Il rappelle que la compagnie a rapporté des revenus nets de plus de 10 milliards de dollars américains en 2025.

En effet, Rio Tinto affirmait lors de sa plus récente présentation annuelle que de « solides résultats financiers témoignent des progrès manifestes réalisés dans la mise en œuvre de méthode de travail plus performante, plus efficace et plus simple » et la compagnie confirmait avoir dégagé des revenus nets de 10,9 milliards de dollars américains après impôts et redevances gouvernementales, qui, elles, s’élevaient à 10,4 milliards de dollars.

Silence radio à Sept-Îles

Sans vouloir se prononcer sur la situation à Sept-Îles, M. Furlong confirme que la diminution de tonnage annoncée signifie des volumes transportés moins importants et moins d’expéditions, ce qui affectera nécessairement les opérations dans la région. Il rappelle, du même souffle, que ces périodes peuvent être des moments idéals pour effectuer les maintenances d’envergures et la reconstruction des capacités.

De son côté, le syndicat des Métallos à Sept-Îles a décliné nos demandes d’entrevues.

Le maire de Sept-Îles, M. Benoît Méthot, qui occupait des fonctions de direction chez Rio Tinto jusqu’en 2022, n’a pas souhaité non plus commenter la situation à ce stade et dit suivre l’évolution du dossier. Selon le Service des communications de la Ville de Sept-Îles, malgré l’annonce du plan de redressement de la minière, il n’y aurait aucune inquiétude par rapport à la contribution de 750 000 $ de Rio Tinto IOC pour la construction de l’aréna.