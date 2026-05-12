La route 389 désignée pire route de la Côte-Nord

Nids-de-poule, chaussée dégradée et conditions difficiles : la route 389 arrive en tête du palmarès régional des pires routes du Québec dévoilé le 12 mai par CAA-Québec. Les secteurs de Fermont et de Baie-Comeau figurent tous deux dans le classement nord-côtier.

La route 389 est officiellement considérée comme la pire route de la Côte-Nord selon les automobilistes ayant participé à la campagne 2026 de CAA-Québec sur les pires routes de la province. Les tronçons situés à Fermont et à Baie-Comeau occupent respectivement les deux premières positions du classement régional dévoilé récemment par l’organisme.

Cette campagne, tenue du 18 mars au 13 avril, invitait les citoyens à dénoncer les routes qu’ils jugent les plus problématiques dans leur région ou ailleurs au Québec. Pour une 11e année, CAA-Québec a compilé les signalements afin de dresser un portrait de l’état du réseau routier québécois.

Sur la Côte-Nord, la route 389 domine largement les critiques. Reconnue pour ses longues portions isolées et ses conditions parfois difficiles, elle fait régulièrement l’objet de plaintes de la part des automobilistes, camionneurs et travailleurs qui l’empruntent.

À l’échelle provinciale, la situation du réseau routier continue aussi de susciter des préoccupations. CAA-Québec rapporte que 102 routes ont été signalées cette année à travers le Québec, témoignant « de l’ampleur du problème lié à l’état du réseau routier québécois ».

L’organisme souligne que plusieurs citoyens dénoncent depuis des années « la présence de nids-de-poule, de fissures importantes et de chaussées fortement dégradées ». Le palmarès vise ainsi à mettre en lumière les secteurs où les interventions devraient être priorisées.

Le classement provincial est dominé par la région de l’Outaouais. Le chemin Pink, à Gatineau, arrive au premier rang des pires routes du Québec en 2026, suivi du chemin Klock et du boulevard Saint-Raymond, également situés dans la même ville.

D’autres régions figurent aussi dans le top 10 provincial, notamment le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches.

Le débat sur l’entretien du réseau routier demeure d’ailleurs bien présent au Québec. Dans les derniers mois, l’idée d’un retour des péages a refait surface dans l’espace public afin de générer davantage de revenus pour la réfection des routes.

CAA-Québec précise toutefois que sa campagne vise avant tout à documenter la perception des usagers quant à l’état des infrastructures routières.