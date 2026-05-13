Forestville lance un appel à la propreté des terrains résidentiels

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a profité de la séance du conseil municipal du 12 mai pour lancer un appel appuyé à la population concernant la propreté des terrains résidentiels. Alors que la municipalité espère toujours le retour d’un traversier entre Forestville et Rimouski, l’élue estime que l’image de la ville doit être améliorée.

Le message de la mairesse était clair : le conseil municipal souhaite voir les citoyens faire un effort afin de nettoyer leurs propriétés au cours des prochaines semaines.

« Il n’est pas normal que des terrains soient envahis de meubles, de piles de déchets, de toutes sortes de vieilleries complètement inutiles », a affirmé Mme Anctil, précisant que certaines accumulations demeurent visibles d’année en année dans les cours avant, arrière et latérales.

Selon elle, l’enjeu dépasse l’esthétique et touche directement l’image de la municipalité. « Une ville propre, ça passe par l’engagement et l’effort de chacun des propriétaires », a-t-elle soutenu.

La mairesse a directement lié cette question au dossier du traversier Rimouski-Forestville, qui demeure en attente d’une décision du gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie maritime.

« La question qui m’est posée le plus souvent dans les dernières semaines, c’est : “On va-tu l’avoir notre traversier ?” », a-t-elle mentionné. « Si un jour on a un traversier, ça amène des visiteurs, des gens de passage. Ça serait le fun que les gens disent : “Wow, c’est propre à Forestville.” »

Mme Anctil a insisté sur le fait que l’entretien des terrains ne nécessite pas nécessairement de dépenses importantes. « La question n’est pas de dépenser de l’argent. La question, c’est de faire du ménage. Ça ne coûte rien », a-t-elle lancé.

Le conseil municipal compte notamment sur la collecte des encombrants, prévue les 25 et 26 mai, pour aider les citoyens à se départir de plusieurs objets volumineux.

Des recours possibles

Questionnée à savoir si la Ville pourrait éventuellement sévir contre les propriétaires récalcitrants, la mairesse a confirmé que des recours existent.

Pour le moment, la municipalité privilégie toutefois la sensibilisation. « On veut amener les citoyens davantage à l’importance d’y travailler et d’avoir un meilleur sentiment de fierté de leur propriété et de leur ville », a-t-elle expliqué.

L’élue forestvilloise a cependant indiqué que la Ville pourrait interpeller individuellement certains citoyens si la situation ne s’améliore pas.

Elle a aussi confirmé que les municipalités disposent de pouvoirs permettant d’imposer des amendes dans certaines situations notamment en passant par un règlement municipal.