Délinquance sexuelle : l’homme arrêté à Havre-Saint-Pierre pourrait déménager

Le délinquant sexuel Sylvain Daneault arrêté près de la piscine municipale de Havre-Saint-Pierre au début du mois pour bris de conditions pourrait déménager.

L’homme de 59 ans, avec un passé judiciaire de délinquances sexuelles pour des événements qui se sont produits durant près de 30 ans au Centre-du-Québec, a été appréhendé le 3 mai, alors qu’il se trouvait dans le stationnement de la piscine municipale de Havre-Saint-Pierre.

Sylvain Daneault n’a pas le droit d’être dans un lieu public où peuvent se trouver des personnes de moins de 16 ans. Un citoyen a interpellé la Sûreté du Québec, qui a procédé à son arrestation pour bris de conditions.

Lundi, son enquête pour remise en liberté a été reportée pour une deuxième fois. Le dossier devrait procéder vendredi.

L’avocat de Sylvain Daneault, Me Gerson Foisy, travaille à trouver une nouvelle adresse pour l’homme qui résidait à Havre-Saint-Pierre, depuis quelques années.

Une pétition demandant l’expulsion de Sylvain Daneault de Havre-Saint-Pierre a été lancée par un citoyen dans les jours suivants l’arrestation. En date du 13 mai, près de 330 personnes l’avaient signée.

Du côté du ministère public, Me Roxanne Fournier a fait savoir que la Couronne s’opposait à sa mise en liberté. Elle ne peut confirmer à quel endroit cette nouvelle adresse se trouverait, si Sylvain Daneault obtient libération.

Pour la sentence qui pourrait être imposée en lien avec son bris de conditions, « il est encore tôt dans le processus afin de déterminer laquelle serait appropriée dans le cas spécifique de M. Daneault », a expliqué Me Fournier.

Elle mentionne toutefois que le Code criminel prévoit une peine maximale de 4 ans d’emprisonnement pour ce type d’infraction.

En mars 2017, Sylvain Daneault a écopé de sept ans de prison pour des gestes à caractère sexuel sur cinq victimes d’âge mineur au moment des infractions, notamment des attouchements, incitation à attouchement et action indécente.

Il figure au registre des délinquants sexuels.