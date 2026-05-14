La Semaine nationale des travaux publics célébrée sur la Côte-Nord

La population de Sept-Îles ainsi que de Uashat mak Mani-utenam est invitée à souligner la Semaine nationale des travaux publics, le lundi 18 mai.

Tous pourront découvrir les installations, camions et machineries qui servent à entretenir la ville et la communauté.

La chanteuse et porte-parole de l’Association des travaux publics du Québec, Sarah Dufour sera sur place pour mettre de l’avant le travail des équipes en entretien et travaux publics de la région.

Deux rendez-vous sont proposés simultanément, à Sept-Îles et à Uashat.

Cette édition de la Semaine nationale des travaux publics se tiendra du 18 au 23 mai, sous le thème « Sur la route TP ».

L’Association des travaux publics du Québec, via son initiative FièrementTP, prendra la route pour rappeler aux Québécois l’importance des travaux publics dans la province au travers d’activités. C’est aussi une occasion pour l’association de mettre en lumière les projets et réalisations des travailleurs œuvrant dans ce domaine, partout dans la province.

Les citoyens de Montréal, Gatineau, Trois-Rivières ainsi que de Québec, recevront eux aussi la visite de Sarah Dufour au courant de la semaine prochaine.

Cet événement se conclura avec une prestation de la chanteuse à l’Agora du port de Québec, le 23 mai.