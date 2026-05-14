Longue-Rive : armes, drogue et 45 000 $ saisis lors de l’opération policière

La vaste opération policière menée mercredi à Longue-Rive contre une organisation liée aux North Savage Gang (NSG) a mené à l’arrestation de sept personnes et à la saisie d’armes, de stupéfiants et de plus de 45 000 $ en argent comptant.

La Sûreté du Québec a dévoilé jeudi le bilan des perquisitions réalisées dans quatre résidences et leurs dépendances de Longue-Rive dans le cadre d’une enquête amorcée en avril dernier sur le trafic de stupéfiants et la violence armée.

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Québec ont notamment saisi un revolver prohibé de calibre .22 chargé et rapporté volé, une carabine .22 mal entreposée, huit armes à plomb, quatre grenades désactivées et des munitions de différents calibres.

En matière de stupéfiants, environ 25 comprimés de méthamphétamine, près de 15 grammes de cannabis et une quantité similaire de cocaïne ont été retrouvés. Plus de 45 000 $ canadiens, une montre Rolex et six cellulaires ont également été saisis.

Au total, six hommes et une femme ont été arrêtés au cours de l’opération. La SQ n’a toutefois pas dévoilé l’identité des six autres personnes arrêtées dans cette affaire.

Tous ont été remis en liberté en attente de la suite des procédures, à l’exception de Steve Tremblay, 61 ans, qui a comparu mercredi au palais de justice de Baie-Comeau

Comme rapporté par Le journal Le Manic, le Longue-Rivois fait face à des accusations liées à la possession d’une arme prohibée et à des bris de conditions. L’homme possède également des antécédents judiciaires en matière de trafic de stupéfiants et de gangstérisme.

Rappelons qu’environ 70 policiers provenant de plusieurs unités spécialisées et corps policiers partenaires ont participé à cette opération. Selon la SQ, celle-ci ciblait une organisation associée aux North Savage Gang, un groupe impliqué dans le trafic de drogues et les violences armées au Québec.

L’intervention s’inscrit dans le cadre de la stratégie provinciale CENTAURE visant à lutter contre le crime organisé et la circulation illégale des armes à feu.