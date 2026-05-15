Des travaux pour réduire les collisions avec la grande faune sur la route 138

Un système de détection de la grande faune sera installé cet été entre Chute-aux-Outardes et Pointe-Lebel, entraînant des ralentissements ponctuels sur la route 138 jusqu’à la fin juillet.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a amorcé le 14 mai des travaux visant l’installation d’un système de détection de la grande faune sur la route 138, entre Chute-aux-Outardes et Pointe-Lebel.

Les interventions se poursuivront jusqu’au 30 juillet sur un tronçon situé entre la rue du Pouvoir, à Chute-aux-Outardes, et le chemin de la Scierie, à Pointe-Lebel.

Le chantier entraînera des entraves occasionnelles à divers endroits du secteur. La circulation se fera alors en alternance à l’aide de signaleurs et de feux de circulation temporaires. Les travaux seront réalisés du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h.

Le ministère précise que les entraves pourraient être modifiées ou annulées en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Les automobilistes sont invités à consulter Québec 511 afin de suivre l’évolution de la situation routière.

« Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel », rappelle le ministère dans son avis diffusé jeudi.

L’installation de ce système vise à améliorer la sécurité routière dans ce secteur reconnu pour la présence de grande faune à proximité de la chaussée.