Benoit Gauthier nommé Artiste de l’année sur la Côte-Nord

Le chef d’orchestre nord-côtier Benoit Gauthier a reçu le Prix du CALQ — Artiste de l’année sur la Côte-Nord, une distinction prestigieuse assortie d’une bourse de 15 000 $, remise samedi soir au Centre des arts de Baie-Comeau.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Côte-Nord et Le Devoir, a honoré le musicien lors de la soirée des Prix Excellence Culture Côte-Nord. Le prix lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et production au CALQ.

Dans ses commentaires, le jury du CALQ a salué un artiste profondément enraciné dans son milieu, tout en faisant rayonner la Côte-Nord à l’international.

« Le chef d’orchestre Benoit Gauthier se distingue par une direction musicale à la fois personnelle et attentionnée. Ses réalisations artistiques s’ancrent profondément dans le territoire tout en demeurant ouvertes sur le monde. Aujourd’hui, il fait rayonner la région nord-côtière jusqu’à New York », peut-on lire dans l’extrait dévoilé par le CALQ.

Le jury souligne également l’engagement du chef envers sa communauté et sa volonté de redonner à son milieu. « Tel le mouvement de la vague et de son ressac, il se nourrit de sa communauté autant qu’il lui redonne, dans un va-et-vient riche et inspirant. »

Originaire de Baie-Comeau, Benoit Gauthier s’est illustré au fil des dernières années sur plusieurs scènes canadiennes et américaines. Diplômé du prestigieux Curtis Institute of Music, il a perfectionné son art auprès de figures reconnues du milieu musical, dont le chef Yannick Nézet-Séguin.

Très jeune, à seulement 16 ans, il a fondé l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN), devenu aujourd’hui une institution culturelle importante dans la région. L’ensemble présente des œuvres majeures du répertoire classique et adapte ses tournées aux réalités géographiques nord-côtières.

En avril 2025, Benoit Gauthier dirigeait notamment la création du Requiem de guérison du compositeur innu Alexis Volant, une œuvre consacrée aux enfants des pensionnats autochtones. Une version pour orchestre de chambre poursuit actuellement une tournée sur la Côte-Nord.

Le chef d’orchestre a aussi récemment fait ses débuts au David Geffen Hall, à New York, avec l’Orchestre symphonique de l’Institut Curtis. Il collabore régulièrement avec plusieurs ensembles réputés, dont l’Orchestre symphonique de Québec, l’Orchestre symphonique de Laval et l’Orchestre Métropolitain.

Lauréat du prix Jean-Marie Beaudet 2024 en direction d’orchestre, Benoit Gauthier a également été membre de l’Académie de direction d’orchestre de l’Orchestre Métropolitain entre 2021 et 2024. En 2025, CBC l’a aussi nommé parmi les « 30 musiciens classiques de moins de 30 ans à surveiller ».

Prix d’Excellence

Lors de cette même soirée, Culture Côte-Nord a dévoilé les récipiendaires de ses Prix d’Excellence 2026. Neuf distinctions ont été remises afin de reconnaître l’engagement et la contribution d’acteurs du milieu culturel régional.

Les Prix Reconnaissance ont été attribués à la Municipalité de Longue-Rive, dans la catégorie Arts et Municipalité, ainsi qu’à la Microbrasserie St-Pancrace dans la catégorie Arts-Affaires.

Le Musée de la Côte-Nord a reçu le prix Patrimoine et muséologie, tandis que la Bibliothèque Alice-Lane a été récompensée dans la catégorie Arts et communauté. Marie-Claude Dubé s’est vu remettre le prix Culture-Jeunesse et Panache art actuel celui d’Organisme culturel.

Julie Charland a obtenu le prix Arts et Culture INNUS, Fanny Lessard celui de Carrière émergente et Sarah F. Maloney le prix Artiste.

Le jury a également accordé deux mentions spéciales à Alexandre Desrosiers, alias Piket, ainsi qu’à la compagnie de danse Bourask, chacun recevant une bourse de 1 500 $ pour la qualité de leur projet artistique.