Entente intermunicipale en incendie : deux nouveaux chefs aux opérations

Le Service de sécurité incendie de Forestville comptera désormais deux chefs aux opérations plutôt qu’un seul. La décision survient au moment où Michel Canuel quitte ses fonctions de chef aux opérations, tout en demeurant pompier au sein du service.

Le conseil municipal a officiellement accepté la démission de M. Canuel lors de la séance du 12 mai. Celui-ci occupait le poste de chef aux opérations depuis 2023 après avoir été embauché comme pompier en 2009.

Pour lui succéder, la Ville a procédé à l’embauche de deux nouveaux chefs aux opérations, soit Francis Pinard et Pierre-Olivier Tremblay.

Selon la mairesse Micheline Anctil, cette réorganisation vise principalement à alléger la charge de travail liée aux gardes permanentes.

« C’est de plus en plus difficile pour les gens qui sont de garde 24 heures par jour, sept jours par semaine », a-t-elle expliqué, questionnée par le Journal.

La Ville souhaite ainsi améliorer les conditions de travail afin de favoriser la rétention du personnel. « Pour maintenir une qualité de vie et être attractif, il fallait améliorer l’équipe », a soutenu Mme Anctil, qui est aussi la présidente de l’Entente intermunicipale en incendie, qui dessert les municipalités de Colombier aux Bergeronnes.

La mairesse affirme également que les responsabilités du service incendie dépassent désormais largement les seules interventions d’urgence. Elle cite notamment la prévention, les inspections dans différents bâtiments et les interventions en sécurité civile liées aux changements climatiques.

« On est de plus en plus sollicités en ce qui concerne la sécurité civile », a-t-elle indiqué.

Mme Anctil a précisé que les nouveaux chefs aux opérations travailleront en équipe sur l’ensemble du territoire, et non par secteur distinct.

Recruter demeure un défi

Le conseil a également entériné trois démissions de pompiers, soit celles de Roxanne Fortin, Nicolas Tremblay et Rémi Sauvageau. Deux nouvelles recrues ont toutefois été embauchées : Simon Bérubé pour la division des Escoumins et Jimmy Gravel pour celle de Colombier.

Malgré ces ajouts, le recrutement demeure un défi, reconnaît la mairesse. « C’est un engagement important. On parle de plus de 400 heures de formation qui sont réalisées en deux à trois ans », a-t-elle souligné.

Selon elle, le bouche-à-oreille demeure le principal outil de recrutement du service.

La Ville souhaite aussi multiplier les initiatives de promotion auprès des jeunes afin de faire découvrir le métier de pompier dans les écoles secondaires.