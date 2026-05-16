Feu de forêt à Forestville : la mairesse se fait rassurante

Par Johannie Gaudreault 6:20 PM - 16 mai 2026
Temps de lecture :

L’incendie de forêt qui s’est déclenché cet après-midi à Forestville, près du camping de la Baie-Verte, est toujours combattu par la SOPFEU et les pompiers municipaux. La mairesse, Micheline Anctil, assure que tout est mis en place pour assurer la sécurité de la population.

« Toutes les mesures de sécurité civile sont déployées », affirme-t-elle jointe au téléphone en direct de l’hôtel de ville. Les citoyens qui le désirent peuvent se rendre au Complexe Guy-Ouellet.

Aucune évacuation n’est envisagée pour le moment. Les résidents de la 9e rue, qui ont dû quitter leur maison, sont déjà rentrés. « C’était une évacuation préventive surtout pour la qualité de l’air en raison de la fumée », mentionne l’élue.

Les vents sont de moindre importance, ce qui laisse entrevoir une maîtrise de l’incendie plus rapidement. Une trentaine de pompiers municipaux sont mobilisés tout comme deux équipes de la SOPFEU.

« Un pointeur est sur place et les avions citernes arrivent », témoigne Mme Anctil.

Éviter le secteur

La SOPFEU demande à la population d’éviter complètement le secteur afin de permettre aux équipes terrestres et aériennes d’intervenir efficacement et en toute sécurité.

La route Maritime, la 1re Avenue et le secteur du lac Forest doivent être évités tout comme les randonnes en forêt.

« Respecter le périmètre de sécurité contribue directement au succès des opérations et à la sécurité de tous », conclut la SOPFEU.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Faits divers

Incendie de forêt à Forestville près du camping de la Baie-Verte

Actualité Éducation

Forestville : Noa Lapointe transforme son parcours atypique en réflexion sur la diplomation

Actualité Faits divers

Snapchat : appels à la vigilance pour les adolescents

Lire également

Actualité
Actualité Faits divers

Incendie de forêt à Forestville près du camping de la Baie-Verte

Consulter la nouvelle
Actualité Éducation

Forestville : Noa Lapointe transforme son parcours atypique en réflexion sur la diplomation

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 13 mai 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord