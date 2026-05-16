Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout : une modification à l’horaire
Le 19 mai, a traversée de 8 h sera repoussée à 11 h. Photo Johannie Gaudreault
Le mardi 19 mai, les usagers de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout devront tenir compte d’un changement de plage horaire.
La traversée de 8 h sera repoussée à 11 h, puis le navire effectuera un retour de Godbout vers Matane à 17 h.
Cette modification, liée à la nécessité d’exercices de sécurité, s’applique également aux clients ayant effectué une réservation pour cette plage horaire.
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