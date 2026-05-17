Distillerie Québec North Shore : de nouvelles cuves pour voir plus grand

À la , à Chute-aux-Outardes, l’heure est à l’expansion. L’entreprise nord-côtière vient d’acquérir deux nouvelles cuves de 3 000 litres afin d’augmenter sa capacité de production et diversifier son offre.

Avec cet ajout, la distillerie possède maintenant quatre cuves au total. Une acquisition importante pour l’entreprise, qui souhaite répondre à une demande grandissante partout au Québec.

« Quand on avait seulement deux cuves, on pouvait produire un ou deux produits à la fois. Maintenant, on peut partir jusqu’à quatre cuvées simultanément », explique le copropriétaire, Jean-Philippe Ouellet.

Les nouvelles installations permettent aussi de produire de plus grandes quantités. Les anciennes cuves avaient une capacité de 1 500 litres, tandis que les nouvelles peuvent contenir jusqu’à 3 500 litres chacune. Une amélioration qui aidera la distillerie à maintenir l’approvisionnement de ses produits déjà présents sur les tablettes de la SAQ.

Fondée par des passionnés de spiritueux sur la Côte-Nord, la distillerie s’est notamment fait connaître grâce à son amaretto de sorbier « Amy ».

L’entreprise nourrit également de plus grandes ambitions pour les prochaines années. Sa prochaine étape sera l’acquisition d’une embouteilleuse automatique, un équipement qui permettra d’accélérer davantage la production.

« Après ça, on va être prêt à conquérir le Québec », affirme avec enthousiasme Jean-Philippe Ouellet.

Les produits de la distillerie sont actuellement distribués dans une centaine de succursales de la SAQ, réparties dans toutes les régions du Québec. L’objectif à long terme est toutefois clair : être présents dans l’ensemble des points de vente du réseau.