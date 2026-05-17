Josée Shushei Leblanc : une entrepreneure accomplie

Josée Shushei Leblanc, récipiendaire du prestigieux prix Canadian Indigenous Women Entrepreneurship du Forum SOAR 2026, qui s’est tenu à Gatineau du 5 au 7 mai dernier, revient sur son parcours d’entrepreneure et fondatrice de l’entreprise Atikuss.

C’est en 2014 que Mme Leblanc découvre que les femmes de Uashat qui confectionnent des mocassins gagnent entre 3 et 4 $ de l’heure.

« Je me suis donc donné comme mission de faire en sorte de payer ces femmes-là plus cher, pour sauvegarder cette technique-là. J’ai développé le projet Les Bottes de l’Espoir et c’est ça qui a vraiment lancé l’entreprise. C’est comme ça qu’Atikuss est née », raconte-t-elle.

La fabrication de mocassins est une technique ancestrale. « C’est un des derniers vêtements faits pratiquement comme c’était fait autrefois », précise l’entrepreneure.

La cause d’aider les femmes autochtones, touchant le cœur de plusieurs, a permis à l’entreprise de prendre de l’expansion rapidement. Mme Leblanc s’est aussi fait connaître à la suite de son passage à l’émission Les Dragons en 2016.

« Après Les Dragons, on a lancé un hôtel et un magazine qui est vendu dans 2 800 points de vente au Québec », ajoute la femme d’affaires.

Pour elle, la clé du succès est un leadership familial. « Dans mon entreprise, on s’entraide. Quand quelqu’un va moins bien, tout le monde l’aide, ça fait partie des valeurs de l’entreprise. »

Elle continue en précisant qu’elle travaille avec des employés qui ont des limitations physiques et/ou mentales. « Mon but, c’est de donner du travail à ceux qui ont de la difficulté à s’en trouver. »

Josée Shushei Leblanc vient d’une famille de pêcheurs. Elle considère que les membres de sa famille sont les premiers entrepreneurs sur qui elle a pu prendre exemple.

C’est avec aucun cours d’entrepreneuriat qu’elle a réussi à se rendre où elle est. « J’ai suivi quelques cours par-ci, par-là. » Elle a suivi des cours de gestion, des cours de sécurité financière, des cours de comptabilité et finalement, des cours d’attitude mentale positive à l’Université Laval.

Mme Leblanc considère que le fait d’être « métis » a constitué un défi pour elle. « Au moment où j’ai lancé Atikuss, ce n’était pas sexy d’être autochtone. Il y avait encore plein de préjugés. Puis du côté des autochtones, il a fallu que je travaille très dur pour bâtir ma crédibilité et faire comprendre que ce que je faisais, c’était pour mettre la communauté en valeur et transmettre l’histoire. »

Un prix canadien

Le forum SOAR : NACCA’s Indigenous Prosperity Forum célèbre l’entrepreneuriat autochtone à l’échelle nationale, réunissant des entrepreneurs et des chefs d’entreprise de partout au pays.

« Ce prix, je le partage avec toutes les personnes qui ont cru en moi dès le début : la CDEM, mon conseil de bande ITUM, mon chef, le directeur général du développement économique, ainsi que tous mes ami(e)s présents pour me soutenir », a déclaré la présidente-directrice générale d’Atikuss Canada sur sa page Facebook.

Josée Shushei Leblanc reconnaît que son parcours n’a pas toujours été facile, mais celui-ci lui rappelle que tout est possible lorsqu’on ose y croire. Elle souhaite de tout cœur inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves et à se lancer, malgré les défis.

La femme d’affaires souhaite transmettre le message qu’avec du courage, du travail et de la persévérance, une vision peut devenir réalité.