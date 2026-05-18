Conseil municipal de Forestville en bref

Traverse Rimouski-Forestville

Le dossier du traversier entre Forestville et Rimouski poursuit son cheminement, a indiqué la mairesse Micheline Anctil. Selon elle, toutes les demandes d’information formulées par le gouvernement du Québec ont maintenant été transmises par le promoteur Louis-Olivier Carré. Le projet demeure en attente d’une décision dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec. « Ils ont tout en main pour se positionner », a résumé Mme Anctil. La mairesse rappelle que le retour d’un traversier représenterait un important levier touristique et économique pour la région.

Calendrier des événements

(JG) La Ville de Forestville a mis en ligne un calendrier des événements afin de centraliser les activités organisées sur son territoire. Les organismes doivent transmettre les informations liées à leurs activités au service des loisirs afin qu’elles soient publiées sur le site Internet municipal. La Ville souhaite ainsi améliorer la visibilité des événements et favoriser la participation citoyenne. « Il y a beaucoup d’activités qui s’en viennent, donc il serait important de les connaître », a indiqué la conseillère Joany Hovington.

Consultant en développement

(JG) Faute d’avoir réussi à pourvoir son poste d’agent de développement à la suite d’un processus de sélection, la Ville de Forestville a choisi de recourir à un consultant externe. Jean-Michel Catta agira ainsi à titre de consultant en développement afin de soutenir les organismes et accompagner différents projets municipaux prioritaires. Le contrat prévoit une rémunération de 35 $ de l’heure. La résolution adoptée autorise également la direction du développement économique à signer les documents nécessaires liés aux mandats confiés au consultant.

Moderniser l’eau potable

(JG) La Ville de Forestville a déposé une soumission préliminaire au nouveau Fonds canadien pour des collectivités fortes afin de financer un projet de sécurisation et de modernisation de son système d’approvisionnement en eau potable. La mairesse Micheline Anctil affirme que ce dossier constitue une priorité municipale, tant pour la qualité de vie des citoyens que pour le développement économique. La municipalité entend maintenant poursuivre ses démarches afin de déposer une demande complète de financement dans les prochaines semaines. Le programme fédéral prévoit des enveloppes importantes pour les infrastructures essentielles.

Entretien du réseau routier

(JG) Forestville a obtenu une aide financière de 48 962 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet entretien. La somme servira à l’entretien général du réseau routier municipal. Questionnée à ce sujet, la mairesse Micheline Anctil a précisé qu’une partie des travaux concernera notamment le rang Paul-Baie. « Ça fait plusieurs années qu’on travaille sur le chemin Paul-Baie qui a toujours besoin d’être amélioré », a-t-elle indiqué. Le conseil municipal a officiellement accepté l’aide financière lors de la séance.