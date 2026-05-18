Deux jeunes conducteurs interceptés pour grand excès de vitesse à Baie-Comeau

Des policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté deux véhicules qui circulaient à grande vitesse sur le boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau, le 15 mai en soirée.

Les deux conducteurs dans la vingtaine ont été captés par le cinémomètre alors qu’ils roulaient à 159 km/h dans une zone de 90 km/h.

Ils ont chacun reçu un constat d’infraction de 1 393 $, assorti de 14 points d’inaptitude. Leur permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques.

Des pistes d’action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre les routes, les sentiers et les plans d’eau plus sécuritaires.