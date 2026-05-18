Raconter la riche histoire du hockey à Baie-Comeau 

À Baie-Comeau, le hockey est bien plus qu’un sport, c’est ce qui réunit toute une communauté. C’est pourquoi la Société historique de la Côte-Nord veut retracer la riche histoire de ce sport national à travers les époques à Baie-Comeau.

« Chez nous, aussi loin qu’on peut se rendre dans les archives de la Ville de Baie-Comeau, il y a des archives de hockey. Baie-Comeau est une ville de hockey », lance d’entrée de jeu, Catherine Pellerin, coordonnatrice-archiviste à la Société historique de la Côte-Nord.

L’organisation a débuté un travail de classement et de collecte de toute sorte d’archives dans le but de créer un livre : Baie-Comeau, ville de hockey.

« C’est Émilie D’Astous qui nous a amené le projet en février. Elle est gestionnaire en documents à la Ville de Baie-Comeau. Comme elle est dans un projet de traiter les documents historiques, elle a beaucoup de photographies et de documents sur le hockey », raconte Mme Pellerin.

La Société historique a créé un comité pour prendre en charge le projet. Elle a déjà commencé à recevoir une panoplie de photos, après avoir fait un premier appel à la population sur les réseaux sociaux.

« On entre dans la phase d’identification des photos, en plus de ramasser ces photos-là, tout comme les macarons, les petits livres de tournoi, les noms d’équipe et les logos d’équipe et tous les autres souvenirs », indique Catherine Pellerin.

Dès la fin de l’été, l’organisation interpellera la population pour des séances d’identification selon les époques des photos sur lesquelles elle cherche à identifier les personnes.

Toutes les époques

La Société historique est ouverte à recevoir tout ce que les Baie-Comois peuvent avoir. Les gens peuvent aller porter leurs photos, leurs affiches de tournoi ou encore amener leurs chandails pour les photographier.

« On veut tout mettre en valeur, autant les gros événements que les moins gros. On veut mettre en valeur les ligues, les équipes, les histoires », fait savoir la coordonnatrice-archiviste.

« Après, c’est certain qu’on ne peut pas non plus tout intégrer en détail, parce qu’on ne veut pas se ramasser avec une bible », lance-t-elle ensuite à la blague.

Le comité est aussi à la recherche de gens qui ont des histoires à raconter, des souvenirs particuliers ainsi que des personnes intéressées à rédiger des textes.

Tout cela pour raconter l’évolution des équipes, des ligues et des infrastructures sportives, tout en donnant une voix à toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre ce sport au fil des générations.

Que ce soit des joueurs, entraîneurs, arbitres, bénévoles, parents, chauffeurs d’autobus ou encore des spectateurs ; tout le monde est interpellé. « Ce sont tous ces points de vue là qui font que ce sport fonctionne. »

« On veut donner une voix à tous les gens impliqués dans le hockey au travers des époques », s’exclame Mme Pellerin.

Elle veut aussi retracer les événements marquants de l’histoire du hockey comme la visite des Blackhawks de Chicago pour une partie amicale ou encore des matchs internationaux, notamment contre l’Ukraine.

« Quand on pense à l’appartenance du hockey ici, on pense au fait que la Ville de Baie-Comeau est propriétaire du Drakkar. Mais ce n’est pas la première fois qu’elle est propriétaire d’une équipe de hockey. Hauterive avait été propriétaire aussi. Les 71, les Juniors, les Citadins étaient des équipes qui étaient propriété d’entité municipale », raconte-t-elle.

Hockey féminin

Parmi les archives que la Société historique a amassées et classées, Mme Pellerin indique qu’il en manque pour raconter l’histoire du hockey féminin. Même s’il s’agit d’une époque plus courte, elle souhaite l’intégrer dans l’ouvrage.

De plus, lorsqu’on parle d’histoire, on pense aux plus vieux souvenirs, mais le livre a pour but de retracer l’histoire de 1937 à 2027. « On cherche aussi des gens qui peuvent nous raconter les moments plus récents, par exemple à partir de 2010 », mentionne-t-elle.

Objectif 2027

L’objectif est de sortir le livre vers le mois d’août ou septembre 2027 pour coïncider avec le début de la saison du Drakkar, qui fête cette année son 30e anniversaire.

« Oui, il y aura une place pour le Drakkar dans le livre. On ne veut pas que ce soit la moitié, mais on veut avoir quelqu’un du Drakkar sur le comité », mentionne Catherine Pellerin.

Le livre devrait même contenir des espaces pour le personnaliser et le compléter par les gens avec des souvenirs personnels.