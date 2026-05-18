Un début de feu de forêt à Sept-Îles
Début d’un feu de forêt à Sept-Îles. 18 mai 2026 Photo Alex Pelletier
Un feu de forêt s’est déclenché dans le Canton Arnaud à Sept-Îles, lundi.
L’incendie ferait 0,1 hectare, selon les premières informations de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).
Le feu 126 est situé en zone intensive, ce qui signifie qu’il « doit être systématiquement combattu dans la mesure du possible ».
Un avion de la SOPFEU a déjà été aperçu survolant le secteur.
Pendant ce temps, le travail des pompiers n’est pas terminé à Forestville. L’incendie de forêt qui s’est déclaré le 16 mai en après-midi n’est toujours pas maîtrisé. La SOPFEU prévoit qu’il le soit en fin de journée.
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