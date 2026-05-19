Les Bergeronnes : le Trottibus de l’école Dominique-Savio effectue sa première sortie

Par Renaud Cyr 1:43 PM - 19 mai 2026
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Une dizaine d'élèves ont participé à la première sortie du Trottibus. Photo Renaud Cyr

Un groupe de parents a monté un projet pour faire bouger les jeunes de l’école primaire Dominique-Savio des Bergeronnes. L’initiative consiste à accompagner les élèves à la marche jusqu’à l’école avant les classes, tout en leur inculquant les bienfaits de la marche tôt dans leur vie.

C’est après un an de travail que le Trottibus a pris son envol pour la première fois le 19 mai en matinée.

Comme toute première d’événement qui se respecte, sa première sortie n’aurait pas été complète sans un peu de pluie pour agrémenter la marche.

« On a eu beaucoup de vers de terre, et beaucoup de plaisir. C’est ça l’important », a fait savoir à la blague Sarah Côté, une mère impliquée dans le projet rencontrée par le Journal.

Le Trottibus, qui est en quelque sorte un autobus pédestre, fonctionnera à coup d’un matin par semaine la journée du lundi sur un trajet d’environ 1,5 km.

D’ici la fin de l’année scolaire, cinq parents bénévoles accompagneront tour à tour les élèves entre un point de rassemblement fixé à l’épicerie des Bergeronnes et l’école.

La première sortie a rameuté une dizaine d’élèves, qui sont officiellement au nombre de 18 et qui participeront davantage selon la disponibilité des parents et la météo.

« Il y a plein de positif là-dedans. Ça permet de prendre du temps avec ses amis à l’extérieur de l’école, d’apprendre à marcher de façon sécuritaire, et d’arriver plus concentré à l’école », a énuméré Sarah Côté.

« Selon la popularité du projet, il n’est pas exclu que le nombre de parcours et la fréquence du Trottibus soient revus à la hausse au fil du temps, mais un nombre plus élevé de bénévoles serait assurément requis », a mentionné pour sa part la régisseuse aux communications pour le Centre de services scolaire de l’Estuaire Patricia Lavoie.

Renaud Cyr

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