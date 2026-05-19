Boisaco modernise sa ligne de rabotage

Le Groupe Boisaco modernisera sa ligne de rabotage grâce à l’acquisition d’une importante série de nouveaux équipements. Ce projet d’envergure vise à accroître de façon significative la productivité et à optimiser les performances de production de l’entreprise.

Le chef de la direction, Bastien Deschênes, indique que la cible pour augmenter la productivité est de 35 %.

« Ce qui correspond à générer un volume de 135 millions de Pied Mesure Planche (PMP) de bois de construction, en diminuant les heures productives de l’ordre de 35 % par rapport à la cédule d’heures de travail planifiée annuellement », résume-t-il.

Le Groupe Boisaco a signé le chèque de 3 M$ et a décidé de faire place à l’utilisation de l’intelligence artificielle en plus de recourir à des équipements ultramodernes acquis entre l’automne 2025 et le printemps 2026.

Le gros stock

Les équipements installés sont plus performants et la vitesse de la ligne de production est contrôlée automatiquement en fonction des paramètres de chacun des items à transformer dans le département du rabotage.

La coopérative forestière peut désormais compter sur sa nouvelle ébouteuse, qui sert à couper le bois à la longueur finale en plus de le trier pour supprimer les imperfections.

À l’entrée du planeur, qui donne l’épaisseur finale aux planches, un décanteur a été installé. Ce dernier régule le flux de morceaux de bois qui entre pour se faire planer et rend l’opération plus égale.

Le transfert du bois vers le rabotage a également été automatisé et envoie les morceaux automatiquement aux bons endroits.

« L’investissement permettra de pouvoir générer un panier de produits optimaux en fonction de la demande de nos clients. Les équipements installés sont plus flexibles et permettront de générer une gamme de plusieurs produits en fonction du marché », estime M. Deschênes.

Le transfert du bois vers le rabotage est maintenant automatisé. Photo Boisaco

À la fine pointe

Les anciens équipements de l’usine de rabotage dataient de 1998, l’équivalent d’un millénaire par rapport à aujourd’hui dans le monde de la technologie qui est sans cesse en évolution.

Le Groupe Boisaco a misé sur l’ajout de système d’intelligence artificielle, qui opère le transfert à l’aide de caméras pour envoyer les morceaux de bois au bon endroit.

Cet ajout, précise le groupe, ne génère pas de pertes d’emplois, mais agit plutôt en complément avec l’effort humain pour maximiser la productivité.

Le complexe industriel de Boisaco approche de sa forme la plus aboutie, puisqu’en 2018 et 2019, deux nouvelles lignes de sciage ont été mises en place.

L’entreprise avait également acheté un séchoir en 2016, ce qui complétait la modernisation pour ses départements de sciage et de séchage.

Pour la suite, le chef de la direction entend attendre les analyses concernant de futurs travaux au complexe industriel.

« Nous avons une enveloppe supplémentaire de l’ordre de 250 000 $ afin de compléter l’investissement d’ici le 31 mars 2027. Le choix des équipements et des projets sera établi en fonction de critères et de priorités en fonction du nouveau goulot sur la chaîne de production », révèle Bastien Deschênes.