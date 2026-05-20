Un nouvel organisme axé sur le développement humain voit le jour dans la Manicouagan

Une éducatrice spécialisée qui partage désormais sa vie entre Québec et Baie-Comeau souhaite contribuer autrement aux enjeux sociaux observés sur le terrain. Audréanne Paquin vient de lancer Atelier Syntone, un nouvel organisme à but non lucratif qui offre ses services dans la Manicouagan.

Incorporé depuis le 30 janvier, l’organisme veut rendre plus accessibles les connaissances liées au développement humain afin d’aider les familles, les écoles et les milieux communautaires à mieux comprendre certains enjeux relationnels et sociaux.

« Plusieurs difficultés peuvent être évitées quand les gens ont accès à des informations fiables et adaptées », résume Mme Paquin.

Éducatrice spécialisée depuis neuf ans, elle a travaillé pendant huit ans dans une école spécialisée de la région de Québec accueillant des jeunes vivant d’importantes difficultés scolaires, sociales et comportementales.

Au fil des années, elle dit avoir constaté certains changements dans les discours et les comportements chez les adolescents. « J’entendais davantage de propos misogynes ou intolérants. Je me suis mise à réfléchir à ce qui pouvait être fait en prévention », explique-t-elle.

Miser sur la prévention

Avec Atelier Syntone, Audréanne Paquin souhaite offrir des ateliers et conférences de groupe dans différents milieux, notamment les écoles, les maisons des jeunes et les organismes communautaires.

L’objectif est de proposer des outils concrets et des informations basés sur les recherches actuelles, dans un contexte où plusieurs parents disent se sentir dépassés par la quantité de contenus et de conseils qui circulent sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est pas parce qu’une famille n’a pas accès au privé qu’elle ne mérite pas d’avoir de bonnes informations », affirme-t-elle.

L’intervenante précise que son organisme ne remplacera pas les ressources déjà présentes sur le territoire, mais qu’il souhaite plutôt travailler en complémentarité avec elles.

En parallèle, Mme Paquin poursuit aussi sa pratique privée auprès des jeunes de 3 à 17 ans dans des locaux partagés chez Humasso à Baie-Comeau.

Audréanne Paquin Photo courtoisie

Ouvrir la discussion

L’approche d’Atelier Syntone repose principalement sur la discussion et la compréhension des comportements humains. « Quand on prend le temps d’expliquer certaines choses, ça aide souvent à déconstruire des croyances ou des habitudes qu’on a toujours vues », explique l’éducatrice spécialisée.

Elle insiste aussi sur l’importance d’aborder ces sujets sans jugement. « Mon objectif, ce n’est pas de dire aux gens qu’ils ont tort, mais plutôt de créer des espaces pour réfléchir et échanger », ajoute-t-elle.

Les premiers ateliers officiels d’Atelier Syntone auront lieu au cours des prochains mois, notamment pour des moniteurs de camps de jour dans Charlevoix. L’organisme souhaite également développer des partenariats avec des écoles et organismes de la Côte-Nord dès la prochaine année scolaire.

Originaire de Québec, Audréanne Paquin prévoit s’établir à temps plein dans la Manicouagan. « Ce que j’aime de la Manicouagan, c’est l’esprit de communauté et d’entraide qu’on retrouve ici », conclut-elle.