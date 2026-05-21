Centre d’études collégiales de Forestville : une médaille et des bourses

Le Centre d’études collégiales de Forestville a célébré la réussite, la persévérance et l’engagement de ses étudiants lors du Gala Méritas 2025-2026. Plus de 2 000 $ en bourses ont été remis au cours de la soirée, marquée également par l’annonce du 30e anniversaire de l’établissement.

Animée par le directeur des études du Cégep de Chicoutimi, Christian Tremblay, la cérémonie a rassemblé étudiants, parents, membres du personnel et partenaires de la Haute-Côte-Nord le 20 mai afin de souligner les accomplissements de la communauté étudiante.

Dans son allocution, le directeur a rappelé l’importance du parcours collégial et des efforts déployés par les étudiants tout au long de l’année.

« Derrière chaque prix remis ce soir, il y a des choix faits au quotidien. Choisir d’étudier quand c’est difficile, choisir de continuer quand ce serait plus simple d’abandonner, choisir de croire en ses capacités dans le doute », a-t-il déclaré.

La soirée a aussi permis de souligner un jalon important pour l’institution. Le Centre d’études collégiales de Forestville célébrera en octobre prochain son 30e anniversaire de fondation, lui qui a été créé en octobre 1996.

« Nous célébrons aussi quelque chose de très spécial, soit le 30e anniversaire de la création du Centre d’études collégiales de Forestville », a mentionné Christian Tremblay, en saluant la contribution des partenaires et commanditaires qui soutiennent la réussite étudiante.

Une médaille prestigieuse

Moment fort de la soirée, Noa Lapointe, seule finissante cette année au DEC en Sciences humaines, a reçu la Médaille académique du gouverneur général pour l’excellence de ses résultats scolaires.

Cette distinction, remise à l’étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats académiques, constitue l’une des plus prestigieuses récompenses scolaires au pays.

En plus de cette reconnaissance, Noa Lapointe s’est illustrée dans plusieurs catégories au cours du Gala Méritas, notamment en langue d’enseignement, présence intellectuelle et implication dans la vie étudiante.

Noa Lapointe et Karianne Sirois sont les deux étudiantes qui ont organisé le Gala méritas. Elles ont aussi reçu plusieurs bourses. Photo Johannie Gaudreault

Des étudiants récompensés

Plusieurs bourses ont été attribuées dans différentes catégories afin de souligner l’excellence académique, la persévérance et l’engagement étudiant.

Les distinctions remises ont notamment récompensé les étudiants s’étant démarqués en langue d’enseignement, effort et constance, présence intellectuelle, progrès et amélioration, mérite académique ainsi qu’implication dans la vie étudiante.

Des municipalités de la Haute-Côte-Nord, la Caisse Desjardins de la Haute-Côte-Nord, des familles et divers partenaires ont contribué financièrement à la remise des bourses.

Notons que la fermeture du Centre d’études collégiales est évitée pour l’an prochain (2026-2027). Toutefois, un comité de relance s’occupe de trouver des solutions pour augmenter le nombre d’étudiants et par le fait même, le financement.

Selon Christian Tremblay, la mobilisation de la communauté est indéniable. Une rencontre se tiendra en juin afin de présenter les enjeux et travailler collectivement à soutenir le CEC.