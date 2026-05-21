Le Festival du Fjord sort sa programmation

Par Renaud Cyr 9:50 AM - 21 mai 2026
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Francis Degrandpré sera de passage à Sacré-Cœur le vendredi 14 août. Photo Facebook

Sortez votre chapeau de cowboy parce que ça va être country au Festival du Fjord de Sacré-Cœur cette année.

L’événement qui en est à sa quatrième édition va comme d’habitude verser dans une tornade de styles musicaux, mais cette année les amateurs de country et de folk vont être particulièrement servis.

En ouverture ce sera la chanteur country Rick Duff qui prendra la scène avec la chanteuse Léa Jarry le jeudi 13 août.

Ce seront les artistes William Cloutier et Raphaëlle Roy qui vont terminer la soirée avec de la pop dansante.

Durant la soirée du vendredi 14 août les lassos vont continuer de se faire aller avec la chanteuse Érika Rollin et sa country un peu blues, suivie de l’ancien participant de La Voix Francis Degrandpré.

Samedi en soirée, la chanteuse pop Ariane Simard ouvrira le bal musical suivie de Statzz, ainsi que le groupe musical Classe Moyenne.

Les autres activités qui s’étalent sur trois jours peuvent se targuer d’être tous azimuts puisqu’on va de la K-Pop à la course et une foire des artisans sans trop de détour.

Les spectateurs pourront aussi voir le travail du collectif d’art immersif La Cargaison à chaque soir du festival.

Renaud Cyr

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