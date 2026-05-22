Côte-Nord : Homme aide Manicouagan organise la Fête nationale régionale

La célébration régionale d’envergure de la Fête nationale du Québec se tiendra à Baie-Comeau le 24 juin. Un événement porté par Homme aide Manicouagan aura lieu à la Place Hauterive.

Sous la thématique Baie-Comeau, fière et inclusive, la culture québécoise sera à l’honneur dans toute sa diversité.

Dès 10 h, les familles pourront profiter de nombreuses activités, dont des jeux gonflables, des ateliers créatifs et diverses animations destinées.

On y trouvera aussi une zone thématique inspirée de l’univers du hockey et rendant hommage à Guy Lafleur.

De plus, Homme aide Manicouagan souhaite faire une place à la relève artistique régionale. Un appel est lancé aux artistes locaux, toutes nations confondues, afin de venir se produire le 24 juin en après-midi.

La soirée débutera dès 18 h avec le discours officiel et la levée du drapeau, suivis d’un discours patriotique. Le public pourra ensuite assister aux prestations de Cayenne, les Torieux, avant de conclure la célébration avec les Fils du Diable.

Notons que sur l’ensemble de la Côte-Nord, ce sont 13 municipalités, de Sacré-Cœur à Sept-Îles, qui organiseront des activités officielles.

La coordonnatrice régionale de la Fête nationale pour la Côte-Nord, Myreille Lalancette, souhaite voir la population se mobiliser pour célébrer cette grande fête collective.

« Pour sa 192e édition, la Fête nationale nous invite à nous retrouver à la belle étoile. C’est une image forte pour illustrer la nation qui nous unit. Les 23 et 24 juin prochains, il y en aura pour tous les goûts sur la Côte-Nord. De la fête de quartier au grand spectacle en plein air, retrouvons-nous pour célébrer. »