Des spectacles pour faire vibrer Forestville jusqu’en décembre

Humour, chanson et découvertes musicales seront au rendez-vous à Forestville au cours des prochains mois. Le Comité de spectacles de Forestville a dévoilé, le 21 mai au Pavillon des arts, une programmation été-automne variée, devant partenaires, commanditaires, bénévoles et citoyens venus découvrir les artistes qui fouleront la scène d’ici décembre.

La nouvelle coordonnatrice du Comité de spectacles de Forestville, Julie Tremblay, a profité de la soirée de lancement pour remercier les nombreux acteurs qui permettent à l’organisme de poursuivre sa mission culturelle.

« Merci à vous d’acheter des billets parce que vous contribuez à nous aider à continuer à vous offrir des spectacles de qualité », a-t-elle souligné devant les invités.

La saison estivale s’amorcera le 11 juillet avec Gab Forest et Doug St-Louis. Katrine Sansregret prendra ensuite l’affiche le 25 juillet, suivie de Martin Giroux le 1er août. Mathieu Grégoire présentera son spectacle consacré au duo Fiori-Séguin le 27 août, avant la venue de Fred Dionne le 9 septembre.

L’automne fera quant à lui une belle place à l’humour et à la chanson. Jay Scott ouvrira la saison automnale le 12 septembre. L’humoriste P-A Méthot viendra tester du nouveau matériel en rodage le 16 septembre, tandis que Maxim Martin montera sur scène le 24 octobre.

Le public pourra également assister au spectacle de Clément Jacques le 17 novembre. Le 3 décembre, le spectacle Frères d’armes réunira Rudy Caya, des Vilain Pingouin, et Jean-François Dufour, de Noir Silence. Philippe Laprise conclura finalement la programmation le 6 décembre.

Lors de son allocution, Julie Tremblay a également insisté sur l’importance du soutien financier des entreprises, organismes et citoyens. Elle a rappelé que le comité détient désormais un numéro de charité, permettant l’émission de reçus pour dons.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a aussi été salué pour son soutien au cinéma Desjardins et la gratuité des locations de salles lors des projections.

« La culture et l’éducation étant intimement liées, il est tout naturel pour le centre de services scolaire de soutenir des initiatives qui font rayonner le dynamisme et l’épanouissement de notre communauté », a déclaré Danielle Caron, directrice de la polyvalente des Rivières.

De son côté, la directrice générale de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, Mélissa Lavallée, a rappelé l’importance de maintenir des lieux culturels vivants dans la région. « Soutenir cet espace, c’est encourager les artistes, offrir à notre région des moments inoubliables et participer activement à son rayonnement culturel », a-t-elle affirmé.

Le comité a également souligné l’appui de la MRC de La Haute-Côte-Nord, qui a permis l’acquisition d’équipements totalisant près de 70 000 $.

Après le lancement de la programmation, c’était l’heure du spectacle des finissants de l’École nationale de l’humour. Photo Johannie Gaudreault

Une salle « tatouée sur le cœur »

Présente lors du lancement, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a rappelé le chemin parcouru depuis la création de la salle de spectacles.

« C’est beau d’avoir une salle, mais vous, vous la faites vivre. Les donateurs, les bénévoles, les gens qui s’impliquent au conseil d’administration et les spectateurs qui viennent la remplir année après année », a-t-elle lancé.

Elle a ajouté que la culture demeure un moteur important de rassemblement pour la communauté. « Je pense que c’est un des plus beaux projets de notre communauté et la culture, il faut continuer à la porter. »

Le comité a finalement présenté son équipe, composée notamment du président Laurent Thibault, de la vice-présidente Caroline Lapointe, de la secrétaire-trésorière Maryse Villemure, ainsi que de plusieurs administrateurs et bénévoles qui contribuent au fonctionnement de l’organisme tout au long de l’année.