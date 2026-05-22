Un incendie se déclenche aux Escoumins

Un incendie s’est déclenché ndans une maison de la rue Bon Désir aux Escoumins aux alentours de 15 h 30 dans l’après-midi du 22 mai.

Le Journal est en attente d’informations complémentaires du service d’incendie de Forestville.

On ne connait pas la cause de l’incendie ou s’il y a des blessés.

Au moment d’écrire ces lignes, 1872 adresses de la Haute-Côte-Nord sont présentement coupées d’électricité.