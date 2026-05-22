Un incendie se déclenche aux Escoumins
Un incendie s'est déclenché dans une maison de la rue Bon Désir aux Escoumins. Photo courtoisie
Un incendie s’est déclenché ndans une maison de la rue Bon Désir aux Escoumins aux alentours de 15 h 30 dans l’après-midi du 22 mai.
Le Journal est en attente d’informations complémentaires du service d’incendie de Forestville.
On ne connait pas la cause de l’incendie ou s’il y a des blessés.
Au moment d’écrire ces lignes, 1872 adresses de la Haute-Côte-Nord sont présentement coupées d’électricité.
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