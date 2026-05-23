Ferme Manicouagan : popularité instantanée pour « Un chef à la ferme »

Après le succès retentissant de la première édition en 2024, l’événement gastronomique « Un chef à la ferme » sera de retour cet été à la Ferme de Manicouagan. L’expérience, qui marie gastronomie et agriculture locale, affiche déjà complet.

Cette fois, deux fins de semaine sont prévues, soit les 24 et 25 juillet ainsi que les 14 et 15 août.

« Moi aussi, je pensais peut-être que ça allait se calculer en jours, mais non, ça s’est calculé en minutes. Je n’en revenais pas », raconte l’une des copropriétaires de la Ferme Manicouagan, qui est également l’hôtesse et l’organisatrice de l’événement, Julie Bérubé.

En 2024, la première édition avait déjà suscité un important engouement. Initialement prévue pour une seule soirée, l’activité avait finalement été prolongée sur une deuxième journée afin de répondre à la demande. Les places disponibles avaient trouvé preneurs en quelques heures seulement.

« Cette fois-ci, je m’y suis prise différemment. Je l’ai annoncé une semaine à l’avance pour que les gens puissent prévoir d’appeler leurs amis ou leurs familles, puis vérifier les dates pour que ça soit plus juste pour tout le monde, pour que les gens aient le temps de se préparer et que l’information circule », relate la copropriétaire.

Les 96 billets se sont envolés en à peine 40 minutes lors de leur mise en vente. Photo courtoisie

Un repas dans le champ

Les participants sont placés directement dans le champ, au cœur de la ferme, pour un repas de six services conçu selon les récoltes du moment par le chef Hieu Chau-Tran.

« Tous les légumes et les fruits sont récoltés la journée même », explique l’organisatrice.

Cette année, l’accent sera encore davantage mis sur les produits locaux. Si les fruits et légumes proviennent directement de la ferme, les protéines seront fournies par des producteurs de la région.

Le chef cuisinier sera accompagné du chef pâtissier de la ferme et conjoint de la copropriétaire, Éric Gagnon. « Les gens doivent être ouverts d’esprit », souligne-t-elle. « Ils ne savent pas ce qu’ils vont manger avant d’arriver. »

Au-delà du repas, l’événement mise sur la proximité entre les chefs et les invités. Les participants peuvent observer les chefs cuisiner, poser des questions et même goûter certaines préparations.

La ferme ne dispose pas d’électricité sur le site où se déroule l’événement. Selon l’organisatrice, c’est justement cette simplicité qui contribue au charme des soirées.

Une idée née d’une passion commune

Le projet est né d’une amitié entre les organisateurs et le chef invité, mais aussi d’une passion commune pour la restauration et les expériences culinaires en plein air.

Ancienne sommelière, la copropriétaire de la ferme explique avoir été inspirée par les émissions culinaires où les repas sont préparés directement à l’extérieur.

« Je voyais ça à la télévision et je trouvais ça tellement le fun. Je me suis dit : pourquoi ne pas faire vivre ça ici aux gens de la Côte-Nord ? »

Même si rien n’est encore confirmé pour les prochaines années, Julie Bérubé laisse entendre que l’expérience pourrait revenir.

« On aime trop faire ça, mais je ne veux pas créer des attentes et ne pas les réaliser. »