Julie Charland : une graphiste de Pessamit récompensée 

Julie Charland a été déclarée récipiendaire du Prix d’excellence Arts et Culture Innus, remis lors du gala de Culture Côte-Nord à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau.

« J’ai soumis ma candidature avec le projet que j’avais fait en 2025 : la Médaille Premiers Peuples remise par la lieutenante-gouverneure du Québec », explique-t-elle.

Julie Charland s’est retrouvée finaliste aux côtés de deux autres figures autochtones importantes : l’auteure Naomi Fontaine et Audrey-Lise Rock-Hervieux, conférencière, blogueuse et fondatrice de Maman Autochtone.

« C’était vraiment gratifiant, je ne m’attendais vraiment pas à ça. Déjà que pour moi, ça a été un succès d’être finaliste, alors de gagner le prix, là, c’était irréel », déclare la gagnante qui a reçu son prix le 16 mai.

La femme de 31 ans se considère très chanceuse de pratiquer ce métier qui la passionne depuis maintenant six ans.

« C’est le métier qui m’a choisie. À 10 ans, j’ai gagné un concours de logo à mon école primaire », déclare la graphiste, convaincue qu’elle était faite pour occuper ce poste.

Elle a fait ses débuts dans la profession en réalisant des contrats pour la communauté de Pessamit, d’où elle provient. « Avec le bouche-à-oreille, je suis devenue plus connue à l’extérieur de Pessamit », conclut-elle.