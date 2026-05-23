L’église de Baie-Johan-Beetz touchée par un feu

L’intervention rapide de citoyens de Baie-Johan-Beetz a certainement sauvé l’église du village, à la suite d’un feu non loin du bâtiment en fin d’avant-midi le 23 mai.

C’est peu avant midi qu’un incendie s’est déclaré.

” Des citoyens ont aperçu de la fumée, ont rapidement constaté qu’il y avait un feu, et ont réagi de façon vraiment exemplaire “, a fait savoir au Journal, le maire de Baie-Johan-Beetz, Sébastien L’Ecuyer.

L’appel au 911 a rapidement été fait et plusieurs personnes se sont mobilisées pour ” s’assurer que la situation soit prise au sérieux “, a-t-il ajouté.

Le maire a demandé de l’aide du côté de Havre-Saint-Pierre afin que des pompiers soient déployés. La SOPFEU est également venue en renfort, prenant la situation en charge.

” Les pompiers sont ensuite intervenus pour sécuriser l’intérieur du bâtiment et s’assurer que le feu ne s’y était pas propagé “, a indiqué M. L’Ecuyer.

Selon les informations obtenues, le feu aurait débuté à l’extérieur, près de l’église. Il aurait atteint le mur arrière du bâtiment, sans toutefois se propager à l’intérieur.

La cause demeure indéterminée pour le moment.

L’incendie à l’extérieur, dans le foin sec, a semé une inquiétude chez la population avec plusieurs résidences à proximité.

” Nous sommes évidemment très soulagés qu’il n’y ait pas eu davantage de dommages. Dans un petit village comme le nôtre, un incendie peut rapidement devenir une situation très préoccupante, surtout quand il y a des bâtiments et des maisons tout près. Mais aujourd’hui, la rapidité d’action des citoyens, le travail de la SOPFEU et l’intervention des pompiers ont vraiment fait une différence “, a exprimé le maire de Baie-Johan-Beetz.

Sébastien L’Ecuyer tient à souligner le courage, l’efficacité et la vigilance des citoyens de Baie-Johan-Beetz. ” Nous sommes chanceux d’avoir une communauté aussi impliquée, volontaire et solidaire. C’est probablement ce qui a permis d’éviter une situation beaucoup plus grave. “

La municipalité de Baie-Johan-Beetz demande aux citoyens de respecter l’interdiction de circuler sur les lieux de l’incendie. Un préventionniste enquête pour déterminer les causes de cet incendie.