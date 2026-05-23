Tadoussac se prépare à une saison de croisières bien remplie

Avec 11 navires attendus entre juillet et octobre, Tadoussac s’apprête à connaître l’une de ses saisons de croisières internationales les plus actives des dernières années.

L’arrivée de National Geographic Cruise Line et le retour de compagnies reconnues pour leurs pratiques écoresponsables viennent confirmer l’intérêt grandissant des croisiéristes pour la destination.

Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord prévoit une saison 2026 particulièrement soutenue avec 11 escales de navires internationaux de catégorie Explorer, des bateaux de moins de 500 passagers spécialisés dans les croisières d’expédition.

La saison débutera le 10 juillet avec la visite du Viking Polaris et se terminera le 19 octobre avec le Hanseatic Inspiration. Les navires accosteront principalement en septembre et en octobre, contribuant ainsi à prolonger l’achalandage touristique au-delà de la haute saison estivale.

Parmi les moments marquants de l’année, Tadoussac accueillera pour la première fois le National Geographic Explorer, de la compagnie National Geographic Cruise Line. Le navire doit effectuer deux escales, les 8 et 18 septembre.

« L’an passé, nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle compagnie de croisière ; Viking Cruise de Norvège et, en 2026, nous accueillerons la National Geographic Cruise Line », souligne Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord dans son bilan.

L’organisme rappelle que ces navires de type Explorer sont reconnus pour leurs standards environnementaux élevés. Les compagnies Ponant et Viking figureraient notamment parmi les entreprises les plus écoresponsables de l’industrie des croisières.

Plus de 4 000 visiteurs en 2025

La saison 2025 avait déjà permis à Tadoussac de recevoir 10 navires internationaux et plus de 4 000 passagers et membres d’équipage.

Selon Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord, les croisières génèrent des retombées concrètes pour la municipalité. Chaque passager verse un droit d’accès de 15 $, auquel s’ajoutent des frais liés à la sûreté maritime et aux activités offertes sur place.

L’organisation estime avoir généré des revenus de 61 543 $ pour des dépenses d’environ 12 000 $.

« Il est difficile d’évaluer précisément les retombées économiques dans le village, mais il est évident que les croisiéristes qui nous visitent dépensent dans le village », précise-t-on. Plusieurs commerçants auraient remarqué une hausse de l’achalandage lors des journées d’escale.

Pendant leur passage à Tadoussac, les visiteurs peuvent participer à différentes activités, dont des excursions d’observation des baleines, des visites guidées historiques du village et des découvertes du parc national du Fjord-du-Saguenay avec des guides de la SÉPAQ. Certains optent aussi pour des activités liées au milieu maritime, aux dunes de Tadoussac ou à l’ornithologie à l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac.

Plusieurs passagers et membres d’équipage profitent également de leur temps libre pour découvrir le village de façon autonome, notamment le Centre d’interprétation des mammifères marins, le poste de traite Chauvin, la petite chapelle ainsi que les commerces, cafés, bars et restaurants du secteur.

Avec des réservations déjà confirmées pour 2027 et 2028, Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord estime que la destination continue de gagner du terrain sur le marché des croisières internationales.