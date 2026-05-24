La MRC de La Haute-Côte-Nord investit dans le transport collectif et le tourisme

La MRC de La Haute-Côte-Nord débloquera près de 140 000 $ au cours des prochaines années afin de soutenir le transport interurbain et le développement touristique régional. Les élus ont adopté ces engagements lors de la séance ordinaire du 20 mai, dans un contexte marqué par les compressions du gouvernement du Québec dans le transport collectif.

Le conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord a confirmé son intention d’investir 15 000 $ par année pendant trois ans dans le projet de développement et de commercialisation de la ligne de transport Québec–Charlevoix–Côte-Nord exploitée par Autobus Transco (1988) inc.

Cette décision survient alors que Québec a annoncé « sans préavis une compression majeure d’environ 200 millions de dollars au Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC), compromettant ainsi les opérations du transport collectif », dit-on.

La MRC rappelle qu’Autobus Transco est actuellement la seule entreprise à assurer le transport interurbain entre Québec et la Côte-Nord. Le service dessert notamment les territoires des MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie.

Avec cette contribution totalisant 45 000 $ sur trois ans, les élus souhaitent contribuer au maintien et à la promotion d’un lien de transport jugé essentiel pour les citoyens et les déplacements régionaux.

Tourisme

Le conseil de la MRC a également donné son aval à une participation financière dans la future Entente sectorielle de développement en tourisme de la Côte-Nord pour la période 2026-2028.

Dans ce cadre, la MRC de La Haute-Côte-Nord s’engage à investir une somme maximale de 124 875 $ sur trois ans, à même le Volet 2 du Fonds régions et ruralité (FRR 2).

L’entente vise à soutenir des projets structurants sur l’ensemble du territoire nord-côtier afin de stimuler le développement touristique régional au cours des prochaines années.