(PHOTOS) Une exposition par des finissants du Cégep de Baie-Comeau

Les finissants du programme Arts, lettres et communication du Cégep de Baie-Comeau ont réalisé le vernissage de leur exposition « Les tripes su’a table » le 21 mai à l’Alternative.

Dans le cadre de leur cours Rencontre créative, les cinq étudiants ont été chargés de créer sur ce qui les dérangeait profondément afin de faire passer un message.

L’exposition est présentée à l’Alternative jusqu’au 7 juin. Notons qu’ils ont aussi lancé leur revue artistique sur le thème « Ruines et renaissance », qui sera disponible à la Librairie A à Z.

Leslie Riverin Moreau, originaire de Pessamit, a voulu aborder les réalités autochtones, en particulier celui des femmes et enfants autochtones disparus et assassinés, mais également le manque de moyens mis en place par le gouvernement. Photo Morgane Busson

Il était possible de se coucher à terre pour avoir un meilleur point de vue sur la structure d’Athéna Boudreau, représentant les douleurs chroniques chez les jeunes, les femmes et les personnes appartenant à la diversité de genre et d’ethnie. Photo Morgane Busson

Anthoine Genest a quant à lui souhaité représenter sa crainte vis-à-vis de l’avenir en créant des personnages déshumanisés. Photo Morgane Busson