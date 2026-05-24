Un nouveau balado sur le saumon atlantique

Par Johannie Gaudreault 8:00 AM - 24 mai 2026
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Le saumon atlantique est la vedette d'un nouvel épisode du balado Mange ton Saint-Laurent!. Photo iStock

À l’occasion de la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec, le collectif Mange ton Saint-Laurent! consacre un nouvel épisode de son balado documentaire au saumon atlantique. 

Entre crise environnementale, mémoire collective et enjeux de souveraineté alimentaire, l’équipe plonge dans les réalités complexes entourant cette espèce emblématique du Québec.

Lancé le 21 mai, ce nouvel épisode du balado Mange ton Saint-Laurent! s’intéresse à l’état du saumon sauvage et aux nombreux enjeux qui touchent les rivières québécoises et les communautés qui en dépendent.

Animée par l’acteur et animateur Christian Bégin, cette micro-enquête donne la parole à des artistes, scientifiques et membres de communautés côtières et autochtones.

Le documentaire aborde notamment le déclin des populations de saumon atlantique, les impacts de l’hydroélectricité et de l’industrie forestière sur les habitats naturels, ainsi que les questions liées à l’aquaculture et à la provenance du saumon consommé au Québec.

« On a construit des structures qui ont bloqué le chemin du saumon sauvage […] c’est vraiment brutal », affirme Christine Beaulieu, autrice des pièces documentaires J’aime Hydro et Les Saumons de la Mitis.

Le professeur à l’Université Laval Jean-Sébastien Moore rappelle quant à lui l’ampleur du phénomène. « Toutes les populations sauvages de saumon Atlantique ont chuté drastiquement dans la fin des années 90 », souligne-t-il.

L’épisode revient également sur l’histoire de l’appropriation des territoires de pêche par les clubs privés et sur les iniquités vécues par les communautés autochtones, pour qui la pêche au saumon demeure intimement liée à la culture, aux traditions et à la subsistance.

Parmi les invités figurent aussi Quentin Condo, propriétaire du Micmac Camp, ainsi que Céline Audet, spécialiste en écophysiologie et aquaculture.

Pour Christian Bégin, le saumon représente bien davantage qu’une espèce prisée des pêcheurs. « Le saumon fait partie de notre imaginaire collectif québécois, mais on connaît mal son histoire et les bouleversements qu’il a traversés. Derrière le saumon atlantique, il y a des enjeux environnementaux, politiques, économiques et humains immenses. »

« Le saumon, ce n’est pas seulement un poisson : c’est un miroir de notre rapport au territoire et aux communautés qui en vivent depuis des générations. En faisant cette série, on voulait comprendre comment on en est arrivés là », ajoute-t-il.

Présenté comme la première série balado francophone consacrée à l’industrie des pêches au Canada, Mange ton Saint-Laurent! vise à sensibiliser les Québécois à l’importance des ressources du Saint-Laurent et aux réalités des communautés qui vivent de cette industrie.

L’épisode consacré au saumon atlantique est disponible sur les principales plateformes d’écoute, dont Apple Podcasts et Spotify, ainsi que sur le site web de Mange ton Saint-Laurent!.

Le projet est une production de La Petite histoire et du collectif Mange ton Saint-Laurent!, avec une scénarisation de Catherine Lefebvre et une réalisation de Mathieu Charlebois.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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