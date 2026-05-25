Début des travaux d’asphaltage sur la route 172 à Sacré-Cœur

Par Renaud Cyr 4:20 PM - 25 mai 2026
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Les travaux d'asphaltage vont durer du 25 mai au 17 juillet. Photo Johannie Gaudreault

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce le début des travaux d’asphaltage sur la route 172 à Sacré-Cœur.

Pour les travaux il y aura des entraves mobiles selon l’évolution des travaux.

La circulation sera en alternance à l’aide de signaleurs, et le travail va se faire du lundi au vendredi entre 6h et 18h.

Les travaux d’asphaltage auront lieu entre le chemin du Lac-de-L’Écluse et le kilomètre 8 de la route 172, et vont durer du 25 mai au 17 juillet.

Le ministère indique que les entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques, et invite la population à consulter le Québec 511 pour en faire le suivi. 

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le MTMD rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel.

Renaud Cyr

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