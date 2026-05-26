Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord : une séance d’information en vue de l’AGE de juin

Le Caisse populaire Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord veut réunir ses membres en vue de sa prochaine assemblée générale extraordinaire (AGE), et organise une séance d’information le 27 mai.

La rencontre aura lieu à l’Hôtel Le Danube bleu de Forestville à 19h, et les membres pourront participer en présentiel seulement.

La séance vise à transmettre les informations pertinentes et répondre aux questions des membres en lien avec le projet de regroupement avec la Caisse populaire Desjardins Saguenay-St-Laurent.

À la suite de cette rencontre, les deux caisses convoqueront une AGE simultanément le 8 juin à 19h.

Elles auront lieu à l’Hôtel Le Danube bleu et au Centre Multifonctionnel des Escoumins à 19h.

Rappelons que s’il est entériné, le projet mènerait à la création de la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Côte-Nord et couvrirait l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2027.