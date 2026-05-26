Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord : un quatrième café-rencontre qui rassemble

Par Renaud Cyr 3:00 PM - 26 mai 2026
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Une dizaine de personnes étaient présentes lors du quatrième café-rencontre du CJE à Longue-Rive. Photo courtoisie

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord a tenu son quatrième café-rencontre à la Maison de la Famille de Longue-Rive, qui a réuni une dizaine de membres de la communauté.

Ces cafés-rencontres sont réalisés en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Ils ont pour objectif de renforcer les liens sociaux et à favoriser les échanges entre les citoyens de la Haute-Côte-Nord.

Lors du café-rencontre du 24 mai, les participants ont pu être accueillis par le maire de la Municipalité de Longue-Rive Sylvain Dugas, qui en a profité pour souligner l’importance de pareilles initiatives pour dynamiser la vie communautaire.

Dans un cadre chaleureux et accessible, les personnes participantes ont eu l’occasion de discuter, de partager leurs expériences et de créer de nouvelles connexions. L’activité a permis d’offrir un espace d’écoute et de dialogue, propice à l’émergence d’un sentiment d’appartenance à la communauté.

Le CJE de la Haute-Côte-Nord fait valoir que les partenaires impliqués ont uni leurs efforts afin de proposer un moment rassembleur, qui a également pu donner des repères aux personnes nouvellement arrivées sur le territoire.

« Par leur présence, ils ont également contribué à faire connaître différentes ressources disponibles dans la région », indique la directrice générale du CJE de la Haute-Côte-Nord Claudine Roussel par voie de communiqué.

Après celui de Tadoussac, de Bergeronnes, des Escoumins et de Longue-Rive, le CJE ira à Forestville le 17 juin.

Renaud Cyr

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