F.-A.-Gauthier : explorer le Saint-Laurent grâce à une nouvelle exposition

À bord du traversier qui relie Matane à la Côte-Nord, les passagers peuvent désormais explorer les profondeurs du Saint-Laurent sans même quitter le pont. On y présente une nouvelle exposition immersive, intitulée À la découverte des trésors du Saint-Laurent.

Déployée à bord de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout, l’exposition est présentée par le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM), en collaboration avec Pêches et Océans Canada et la Société des traversiers du Québec.

Elle propose aux voyageurs une plongée dans les écosystèmes du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent. Elle se compose de panneaux d’interprétation et d’une exposition photographique mettant en vedette baleines, phoques et espèces des fonds marins.

Le parcours s’adresse également aux plus jeunes, grâce à une activité interactive conçue spécialement pour eux.

La pièce maîtresse de l’exposition, un squelette de phoque gris baptisé Loupa, accompagne les visiteurs tout au long de l’expérience. Des images sous-marines fournies par Pêches et Océans Canada permettent aussi de découvrir la biodiversité qui se cache sous les eaux empruntées quotidiennement par le traversier.

Les enfants peuvent se procurer un livret éducatif à la billetterie afin de compléter un parcours d’apprentissage et recevoir un certificat de « jeune observateur du milieu marin ». Photo courtoisie

Pour Sonia Giroux, codirectrice générale du ROMM, cette initiative vise avant tout à rapprocher le public de la réalité du fleuve.

« La baleine bleue, les rorquals, les phoques et même les bélugas peuvent être observés lors de la traversée si on est attentif », souligne-t-elle. « Cette exposition lève le voile sur ce que l’on peut voir à la surface, mais aussi sur le monde méconnu des profondeurs. »

La présidente et directrice générale de la Société des traversiers du Québec, Greta Bédard, estime que l’exposition enrichira l’expérience des passagers tout en sensibilisant la population à la fragilité du milieu marin.

« Nous naviguons à l’année dans cet environnement majestueux et unique. Cette exposition constitue une occasion privilégiée de sensibiliser tant la clientèle touristique que locale aux richesses du Saint-Laurent », affirme-t-elle.

Le projet a été financé par Pêches et Océans Canada dans le cadre du Programme de contribution pour la gestion des océans. La ministre des Pêches, Joanne Thompson, rappelle que les écosystèmes marins du Saint-Laurent jouent un rôle essentiel dans la biodiversité canadienne.

« Les coraux et les éponges qu’on retrouve au fond de l’océan soutiennent l’ensemble de l’écosystème au-dessus d’eux, jusqu’aux baleines qui font la renommée du Saint-Laurent », a-t-elle déclaré, en soulignant l’engagement du Canada à protéger 30 % de ses océans d’ici 2030.