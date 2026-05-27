Forestville : Le Nordest rouvre ses portes
Le CAB Le Nordest rouvre ses portes le 1er juin. Photo Johannie Gaudreault
Le Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest annonce qu’il rouvrira ses portes le 1er juin, et que tous ses services rentreront à nouveau en fonction.
Plus tôt cette année le Nordest avait suspendu le centre de jour pour personnes aînées, le centre de jour Le Mur-Mûre en santé mentale, la popote roulante et le programme d’impôts.
Le dépannage alimentaire avait également été concerné par cette suspension, due à une diminution de bénévoles et des changements dans son équipe de travail.
Toutefois suite à leur fermeture imprévue, la directrice générale par intérim Sonia Leclerc indique que « toute l’équipe se tient prête » à accueillir la population.
Le nouvel horaire sera de 10h à 12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi.
Mme Leclerc tient à remercier « chaleureusement » la population pour sa patience et sa compréhension.
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