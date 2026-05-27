Forestville : Le Nordest rouvre ses portes

Le Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest annonce qu’il rouvrira ses portes le 1er juin, et que tous ses services rentreront à nouveau en fonction.

Plus tôt cette année le Nordest avait suspendu le centre de jour pour personnes aînées, le centre de jour Le Mur-Mûre en santé mentale, la popote roulante et le programme d’impôts.

Le dépannage alimentaire avait également été concerné par cette suspension, due à une diminution de bénévoles et des changements dans son équipe de travail.

Toutefois suite à leur fermeture imprévue, la directrice générale par intérim Sonia Leclerc indique que « toute l’équipe se tient prête » à accueillir la population.

Le nouvel horaire sera de 10h à 12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi.

Mme Leclerc tient à remercier « chaleureusement » la population pour sa patience et sa compréhension.