Congrès des Villages-relais du Québec : Sacré-Cœur se démarque

Par Renaud Cyr 10:52 AM - 28 mai 2026
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Le centre villageois de Sacré-Cœur s'est mérité le Coup de chapeau du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Photo Renaud Cyr

Sacré-Cœur s’est démarqué lors du 15e congrès annuel des Villages-relais du Québec, et la Municipalité a été récompensée pour son projet de Promenade Verte.

Lors du congrès tenu à Baie-Saint-Paul le 26 et 27 mai, des lauréats ont été récompensés dans le cadre du Prix Inspiration 2026.

Il s’agit d’un événement organisé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) en partenariat avec la Fédération des Villages-relais du Québec.

Le ministre Benoit Charette a reconnu l’importance de l’implication des lauréats dans la communauté.

Le village-relais de Sacré-Coeur s’est démarqué avec son projet de Promenade Verte inauguré en automne 2025.

La Promenade Verte est un « espace vivant et rassembleur qui relie les services ainsi que les lieux communautaires et intergénérationnels dans un cadre verdoyant et accessible », peut-on lire dans le communiqué faisant le point sur le congrès.

Renaud Cyr

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